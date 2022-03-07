Otoda yeni kriz nikel ve paladyum

Rusya-Ukrayna çatışması çip krizinin ardından otomotivde yeni bir krize yol açtı. Dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticilerinden Rusya’ya karşı uygulanan yaptırım süreçleri hammadde ve bitmeyen çip tedarik sorununu daha da büyüttü. Öte yandan Avrupa’nın Asya lojistik yollarından biri olan Ukrayna’nın kapalı olması da Alman otomotiv endüstrisine darbe vurdu.

DEVLER RUSYA’DA ÜRETİMİ DURDURDU

Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri Rusya’da yaptığı yerel üretimleri durdururken, ihracat yapan markalar da sevkiyatlarını askıya aldı. Öte yandan Rusya’da bayisi bulunan markalar da yaşanan çatışmadan dolayı bayilerini kapattı. AvtoVAZ ile birlikte üretim yapan Renault tüm faaliyetlerini durdurdu. Fransız markanın yanı sıra Toyota, Hyundai, BMW, Volkswagen, Ford, Audi, Skoda ve Mercedes hem üretimlerini hem de ticari faaliyetlerini askıya aldı. Markalardan Skoda geçtiğimiz yıl Rusya pazarında 90 binin üzerinde otomobil satarken, Toyota ise 120 bin adedin üzerinde otomobil satıyor.

NİKEL VE PALADYUM KRİTİK ÖNEMDE

Çatışmanın taraflarından Rusya dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticileri arasında bulunuyor. Paladyum yarı iletken çip endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer alırken, nikel ise batarya ve metal alaşımların en büyük hammaddesi arasında bulunuyor. Rusya maden yataklarıyla dünyanın yüzde 40 nikel madeni tedarikçisi konumunda. Paladyumda ise dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisi. Duran sevkiyatlarla birlikte son 3 yıldır süren çip krizinin devam etmesi ve üretimleri etkilemesi bekleniyor. Öte yandan Ukrayna ise dünyanın elektrik ve elektronik yedek parça üssü konumunda bulunuyor. Ukrayna’nın lojistik önemi de otomotiv endüstrisini derinden etkiliyor. Tedarik sorunlarından en çok etkilenen Almanya’da Volkswagen, BMW, Mini ve Porsche’de üretimler askıya alındı.

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Otomotiv üretimini en az %2 etkileyecek

Dünyada yıllık üretilen 85 milyon aracın en az yüzde 2’sinin etkileneceğinin öngörüldüğü Rusya-Ukrayna savaşında en kötü senaryoda ise 3 milyon adetlik üretimin aksayabileceği konuşuluyor. Otomotiv İhracatçıları Birliği verilerine göre ülkemizin otomotiv ihracatında dokuzuncu sırada yer alan Rusya’ya, 2021’de 705 milyon dolarlık ihracat yapıldı, bunun 625 milyon dolarlık kısmını ise tedarik sanayi kapsıyor. Ukrayna içinse bu rakam 220 milyon dolar. Türkiye toplamda her iki ülkeyle de 1 milyar dolara yakın otomotiv ticareti yapıyor.