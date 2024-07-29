Otomobil devi BYD Türkiye hamlesini resmen başlattı: İlk ismi atadılar

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını bildiren Çinli otomotiv devi BYD , Türkiye’de resmen şirket kurdu. İlk müdürünün de atamasını gerçekleştiren BYD, Manisa’da elektrikli otomobil üretimi yapmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.





Shu Youxing atandı





Geçtiğimiz günlerde ülkemizde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’ye yatırım planını açıklayan BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikasını kuracağını açıklamıştı. Yaklaşık 36 milyon liralık yatırım ile ülkemizde elektrikli otomobil üretimini gerçekleştireceğini duyuran Çinli şirket, bugün ülkemizdeki şirketini resmi olarak kurdu. “BYD Turkey Otomotiv” ismi ile karşımıza çıkan BYD, Avrupa araç satışından sorumlu Shu Youxing’i şirketin müdürü olarak atadı.





Bir kimya mühendisi olan Shu Youxing, 1999’dan beri BYD’de çalışıyor. Şimdiye kadar Avrupa araç satışından sorumlu tutulan Youxing, şimdi BYD’nin yeni üretim bölgesi olan Türkiye’de çalışmalarını sürdürecek. Ülkemizde kurulan şirketin müdürü olaran tayin edilen Youxing, ülkemizde gerçekleşecek tüm faaliyetten sorumlu olacak.





Ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi’nde görünen BYD’nin en kıdemli yöneticilerinden olan Stella Li de Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev alacak. BYD’nin kuruluşundan beri şirket bünyesinde yer alan Li, şimdiye kadar şirketin Amerika CEO’su olarak görülmüştü. Ancak artık BYD’nin Türkiye operasyonlarında görev alacak.





Ülkemizde elektrikli otomobil üretimine ek olarak araç parçası da üretmeyi planlayan BYD, ihracat ve ar-ge gibi çalışmalarını da Manisa’da kurulacak olan tesisinden gerçekleştirecek. Bakalım BYD’nin Türkiye’de üretim yapması pazarı nasıl etkileyecek?







