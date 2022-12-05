Otomobil kıtlığı sürüyor: Çin hariç neredeyse tüm pazarlar küçüldü

Dünya otomotiv üretiminin çip krizinin ardından ham madde ve lojistik sorunlardan kaynaklı toparlanamaması otomobil ihtiyacını giderek artırıyor. 2019’dan bu yana talebe karşılık veremeyen küresel endüstri bu yıl yaptığı 84,3 milyon adetlik üretimiyle Çin hariç neredeyse tüm pazarların küçülmesine sebep oldu.

ÜRETİM TALEBE CEVAP VEREMEDİ

2018’de 97 milyon üretim yapan dünya otomotiv endüstrisi, 2019’daki pandeminin ardından üretimini 92,5 milyona düşürdü. 2020’de dip yapan otomotiv endsütrisinin kaybı 19 milyona ulaşırken, üretimi ise 78 milyon oldu. 2021’de 84,9 milyona kadar yükselten küresel otomotiv endüstrisi eski kapasitesine ulaşamazken kayıpları da telafi etmekten uzak kaldı. Avrupa’da 2019 yılında 18,4 milyon olan üretim, 2020 sonunda 17 milyona geriledi. 2021’de 12,7 milyona düşen Avrupa üretimi ihtiyacı da katladı.

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AVRUPA PAZARLARI YÜZDE 10 KÜÇÜLDÜ

Durağan ekonominin yanı sıra üretim kayıplarını telafi edemeyen Avrupalı otomotiv şirketleri pazarı da küçülttü. Avrupa’nın en büyük otomotiv pazarı olmasının yanında en büyük otomotiv üreticisi de olan Almanya’da geçen yıla göre bu yıl pazar yüzde 6,6 daraldı. Yine Avrupa’nın en büyük pazarlarından Fransa’da yüzde 12,3, İtalya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 8,4 ve İngiltere’de yüzde 7,8 küçülme görüldü. Beş ülkenin pazar büyüklüğü 9 milyona yaklaşıyor. Toplam Avrupa pazarında ise tüm ülkelerde yüzde 10 kayıp yaşandı.

ÇİN SATIŞLARI YÜZDE 8 ARTIRDI

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de ise tedarik sorunu bulunmazken satışları bu yıl geçen seneye göre yüzde 8 artırdı. Geçtiğimiz yıl 26,5 milyon otomotiv pazarı olan Çin, üretiminin de gücüyle pazarın taleplerine cevap verdi. Bu yılın ilk 10 ayında Çin’de yüzde 8 artışla 29 milyona yaklaştı. Ülkede satılan toplam otomotivin 10 milyonuna yakınını Çinli otomotiv üreticileri oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE 1 MİLYONA YAKIN TALEP BULUNUYOR

Otomobil kıtlığının etkilendiği ülkelerin başında yer alan Türkiye’de otomotiv markaları ne getirirse anında satıyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla pazarın paralel şekilde devam ettiği Türkiye, Avrupa’da kendi büyüklüğünü korumayı başaran nadir ülkeler arasında yer alıyor. Bu yılı 750-800 bin pazar bandında kapatmaya hazırlanan Türkiye’de yaklaşık 3-4 aylık sıralara imza atılıyor. Otomotiv tedarikinin sekteye uğramadığı Türkiye’de 2019’dan bu yana birikmiş taleple birlikte yaklaşık 1 milyon adetlik otomotiv ihtiyacı bulunuyor.

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