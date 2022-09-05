Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı

Sıfır otomobiller yatırımcının radarından çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan yeni Astra tanıtımında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, otomotiv sektörüne dair açıklamalarda bulundu.

SON 1 AYDA DİP YAPTI

Geçtiğimiz aylara kadar araç alan her 10 kişiden 7’sinin yatırım amaçlı sıfır otomobile yöneldiğni belirten Alpagut Girgin, bu durumun Ağustosta sıfırlandığını söyledi. Girgin, “Ağustos böyle olmadı. Ağustosun analizi resmi olarak henüz bize ulaşmadı. Fakat gözlemlerim neticesinde yatırım amaçlı araç alan müşteri adedi çok düştü. Sıfıra yaklaştı diyebilirim” açıklamasını yaptı. Azalışın sebebini alım gücünün düşmesine bağlayan Opel Türkiye Genel Müdürü, ikinci önemli sebebin ise ÖTV indirimi beklentisinin olduğunu belirtti.

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Alpagut Girgin

GALERİCİ SIFIR ARACI TÜKETİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın düzenleme yaptığı ikinci el araç satıcılarına ilişkin düzenlemeyi de değerlendiren Girgin, “6 ay ve 6 bin kilometre kuralının bir bireysel tüketiciye etkisi olmadı diyebiliriz. Müşteri tipimiz biraz daha filtre oldu. Ama bunu da gözlemlemeye devam edeceğiz. Düzenleme sebebiyle şu anda galeri müşterisi sıfırlandı demek çok yanlış olur ama çok azaldı. Ağustos ayı ile birlikte orayı bir durdurduk. Şu an galerilerin birinci önceliği elindeki stoğu 15 Eylül'e kadar ikinci ele çevirmek. Daha doğrusu nakite dönmek. O nedenle kısa dönemde dar bir bantla ikinci el fiyatlarının düşmesi beklenebilir ki ilk belirtilerini de gördük” diye konuştu.

FİYATLAR 15 EYLÜL’E KADAR %5 DAHA DÜŞER

Şu an alelacele araç satmaya çalışan bir grup galerici ve ikinci el işiyle uğraşanları gördüklerini ifade eden Alpagut Girgin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tahminimiz bu süreçte geçici olarak ikinci el fiyatları rahatlayacak. Ancak firmalar araç getiremezse ikinci el fiyatları daha da olumsuz etkilenecek. Benim gördüğüm indirim maksimum yüzde 5 olur. O da model bazında piyasadaki bulunurlukla değişir ancak devamı olmaz. Bu uygulamayla eğer yeterli sıfır araç tedariki sağlanmazsa, bulunabilirlik nedeniyle ikinci el fiyatları aksine daha da yukarı gider.”

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YENİ ASTRA’NIN GÖZÜ GOLF’ÜN KOLTUĞUNDA

Opel Astra, altıncı nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Volkswagen Golf’le aynı segmentte yer alan Yeni Opel Astra’nın gözü ise rakibinin koltuğunda. Yeni Astra dört farklı donanım, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri ile 668 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla bayideki yerini aldı. Yeni Astra daha gelmeden 1000 adet ön sipariş alırken müşterilerden 50 bin liralık kapora toplandı. Astra’nın bu yıl içinde 2 bin 500 adet satılması hedefleniyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI ÇOK YÜKSEK

Taşıt kredi faizlerinin yüksek olduğunu ve bu durumun otomobile ulaşmada engel çıkardığını belirten Girgin, “Benim birebir kontaklarımdan da aldığım bilgiye göre filosunu yenilemek isteyen kimse kredi bulamıyor. Şu an perakende de kredi olanakları sadece kağıt üzerinde. Faiz yüksek geliyor. Kredi talepleri tahminlerinin çok ötesinde yüksek faizlerle realize olacağı için kredi almaktan çekiniyorlar. Kredi döngüsünde bir sıkıntı var. Şu an sektörün önündeki en büyük engel” diye konuştu.

BAYİDE ARABA KALMADI SORUNU 2023’TE BİTECEK

Bulunurluk sorununun kendi markaları özelinde çözdüklerini ve pazarda 2023’ün başından itibaren biteceğini belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Genel değerlendirmede sektöre bakıldığında bulunabilirlik sorunu 2023’e kadar azalarak devam edecek. 2023’den itibaren ise etkisi sıfıra yaklaşacak ve eskiye dönülecek” dedi. Opel’de bekleme süresinin minimum 3-4 hafta aralığında olduğunu vurgulayan Girgin, ticari araçta ise sürenin uzadığını söyledi.

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