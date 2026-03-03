Yeni Şafak
Otomotiv endüstrisi en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 3,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,4 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,4 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Şubat ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 27,2'yle savunma ve havacılık sanayii oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı şubat ayında yüzde 3,3 artışla 15,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 13,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 13,8'lik yükselişle 475,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,5 milyar dolarla Bursa oldu.

Şubat ayında kilogram birim ihracat değeri de yüzde 13 artışla 1,7 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, parite ihracata 1,2 milyar dolarlık katkı verdi.



