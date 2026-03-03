Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat verilerini açıkladı: En yüksek ikinci şubat rakamı

Bakan Bolat, ekonomik göstergelere ilişkin olarak, Türkiye’nin satın alma gücüne göre dünya sıralamasında 11. ülke olacağını ve ekonomik güven endeksinin 100’ün üzerine çıktığını ifade etti.

Şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Bolat, çevremizdeki savaşlara rağmen Türkiye’nin istikrarlı duruşunu sürdürdüğünü ve ülkenin dünya barışına katkı sağladığını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi olası krizlerin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla hükümetin ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından gerekli tedbirlerin hafta sonundan itibaren alındığını belirten Bolat, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve önlemlerin anlık olarak güncellendiğini söyledi.







