Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat verilerini açıkladı: En yüksek ikinci şubat rakamı

11:353/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Bakan Bolat: "Şubat ayında ihracatımız yüzde 1,6’lık artış ile 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "Şubatta zorlu uluslararası gelişmelere rağmen ihracatımız yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu en yüksek ikinci şubat ayı rakamıdır" dedi. Bolat, savaş nedeniyle küresel büyüme tahminlerinin revize edildiğini ancak Türkiye’nin büyüme oranının Orta Vadeli Plan (OVP) tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Bolat, ekonomik göstergelere ilişkin olarak, Türkiye’nin satın alma gücüne göre dünya sıralamasında 11. ülke olacağını ve ekonomik güven endeksinin 100’ün üzerine çıktığını ifade etti.

Şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Bolat, çevremizdeki savaşlara rağmen Türkiye’nin istikrarlı duruşunu sürdürdüğünü ve ülkenin dünya barışına katkı sağladığını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi olası krizlerin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla hükümetin ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından gerekli tedbirlerin hafta sonundan itibaren alındığını belirten Bolat, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve önlemlerin anlık olarak güncellendiğini söyledi.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Hürmüz boğazı
