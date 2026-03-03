Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Peşinat yok, faiz yok! TOGG’dan Ramazan Bayramı'na özel dev kampanya: Tüm modellerde kredi imkanı

Peşinat yok, faiz yok! TOGG’dan Ramazan Bayramı'na özel dev kampanya: Tüm modellerde kredi imkanı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:343/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOGG, Ramazan Bayramı öncesi tüm modelleri kapsayan dev kampanyasını açıkladı. Faizsiz, peşinatsız, taksitli TOGG imkanı şimdiden büyük ilgi çekti. İşte TOGG Mart ayı kampanyası; T10X, T10F fiyat listesi...

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Ramazan Bayramı öncesi araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken kampanyayı duyurdu.


TOGG T10X ve TOGG T10F modellerinin tamamı için kredi imkânı devreye alındı.


Mart ayında sipariş edilen akıllı cihazlarda 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesi ve 40 bin kilometrede yapılacak ilk bakım ücretsiz olarak sunulacak kampanya, özellikle faizsiz ve peşinatsız araç sahibi olmayı düşünen kullanıcıları heyecanlandırdı.

Hangi modele ne kadar kredi veriliyor?


T10F V2 ile T10X ve T10F 4More: 750 bin TL’ye yüzde 0 faizli 12 ay vade imkanı sunulacak


T10X V2: 500 bin TL’ye yüzde 0 faizli 12 ay vade imkanı sunulacak.



Faizli alternatifleri tercih edenler için:


T10F V2 ve T10X V2: 1 milyon 700 bin TL’ye kadar

T10X ve T10F 4More: 1 milyon 500 bin TL’ye kadar

T10X ve T10F V1: 1 milyon 300 bin TL’ye kadar kredi verilebiliyor


Faiz oranları yüzde 2,32 ile 2,44 arasında değişiyor.


Kurumsal kullanıcılara yüzde 100 finansman


Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. İlk kez cihaz bedelinin tamamına kredi imkânı sunuluyor. T10F ve T10X V2 versiyonlarında 48 ay vadeli yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor.

İşte TOGG faizsiz kredi ve kampanya şartları hakkında tüm detaylar...

“TOGG faizsiz araç nasıl alınır?” ve “TOGG kampanya şartları neler?” sorularının tüm cevaplarına https://www.togg.com.tr/sales-and-finance adresinden ulaşabilirsiniz.

TOGG T10F fiyatı ne kadar?


TOGG, T10F RW2 1 milyon 886 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Menzil ve özellik arttıkça fiyatlarda da artış oluyor.

TOGG T10X fiyatı ne kadar?


TOGG, T10X 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Menzil ve özellik arttıkça fiyatlarda da artış oluyor.

#Togg
#Togg kampanyası
#Togg Mart kampanyası
#Togg fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi