Peşinat yok, faiz yok! TOGG’dan Ramazan Bayramı'na özel dev kampanya: Tüm modellerde kredi imkanı

TOGG, Ramazan Bayramı öncesi tüm modelleri kapsayan dev kampanyasını açıkladı. Faizsiz, peşinatsız, taksitli TOGG imkanı şimdiden büyük ilgi çekti. İşte TOGG Mart ayı kampanyası; T10X, T10F fiyat listesi...
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Ramazan Bayramı öncesi araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken kampanyayı duyurdu.
TOGG T10X ve TOGG T10F modellerinin tamamı için kredi imkânı devreye alındı.
Mart ayında sipariş edilen akıllı cihazlarda 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesi ve 40 bin kilometrede yapılacak ilk bakım ücretsiz olarak sunulacak kampanya, özellikle faizsiz ve peşinatsız araç sahibi olmayı düşünen kullanıcıları heyecanlandırdı.
Hangi modele ne kadar kredi veriliyor?
T10F V2 ile T10X ve T10F 4More: 750 bin TL’ye yüzde 0 faizli 12 ay vade imkanı sunulacak
T10X V2: 500 bin TL’ye yüzde 0 faizli 12 ay vade imkanı sunulacak.
Faizli alternatifleri tercih edenler için:
T10F V2 ve T10X V2: 1 milyon 700 bin TL’ye kadar
T10X ve T10F 4More: 1 milyon 500 bin TL’ye kadar
T10X ve T10F V1: 1 milyon 300 bin TL’ye kadar kredi verilebiliyor
Faiz oranları yüzde 2,32 ile 2,44 arasında değişiyor.
Kurumsal kullanıcılara yüzde 100 finansman
Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. İlk kez cihaz bedelinin tamamına kredi imkânı sunuluyor. T10F ve T10X V2 versiyonlarında 48 ay vadeli yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor.
İşte TOGG faizsiz kredi ve kampanya şartları hakkında tüm detaylar...
“TOGG faizsiz araç nasıl alınır?” ve “TOGG kampanya şartları neler?” sorularının tüm cevaplarına https://www.togg.com.tr/sales-and-finance adresinden ulaşabilirsiniz.
TOGG T10F fiyatı ne kadar?
TOGG, T10F RW2 1 milyon 886 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Menzil ve özellik arttıkça fiyatlarda da artış oluyor.
TOGG T10X fiyatı ne kadar?
TOGG, T10X 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Menzil ve özellik arttıkça fiyatlarda da artış oluyor.