Otomotiv markaları 11 milyar euro kaybetti: Pandemi Alman oto devlerini vurdu

Yeni tip koronavirüs salgını dünya otomobil devlerine zarar üstüne zarar yazdı. Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi dünya genelinde 17 otomobil üretici şirketinde yaptığı araştırmayı yayınladı. Salgının otomobil sektörünün 11 milyar avronun üzerinde gerilettiği belirtilen araştırmada, sadece Tesla'nın salgından etkilenmediği belirlendi.

VOLKSWAGEN'İN KAYBI YÜZDE 37

Otomobil üreticilerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar avro kar elde ettikleri, bu yılın ikinci çeyreğinde, 17 otomobil üreticisinin kar oranlarının yarıya düştüğü 11 milyar avronun üzerinde kar kaybettiği belirtildi. Sadece Tesla, Nisan-Haziran döneminde bir önceki yıla göre daha iyi performans göstererek karlı otomobil şirketleri arasında en karlı seviyeye çıktı. Salgın nedeniyle en büyük düşüşü yüzde 57 ile Mitsubishi gösterirken, Alman otomobil üreticileri Volkswagen yüzde 37, Daimler yüzde 29 ve BMW yüzde 22 eksi ile bu yılın ikinci çeyreği zararla kapattılar. Araştırmada dünya otomobil üreticilerinin toplam cirolarının 177 milyar avro olduğu, salgın nedeniyle yüzde 41'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.

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ALMANLAR ARTIK TEŞVİK VERMEYECEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçi temsilcilerinin katılımıyla “otomotiv zirvesinden” somut bir sonuç çıkmazken, federal hükümetin yeni tip koronavirüs nedeniyle zor durumda olan sektöre daha fazla yardımı araştırması karara bağlandı. Alman basınında yer alan haberlere göre, zirvede, Alman otomotiv sanayisinin teknolojiye açık, küresel lider olarak kalmak hedefi teyit edilmekle birlikte, "büyük ekonomik ve yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu" vurgulandı. Zirvede, salgın nedeniyle büyük oranda gerileyen otomobil satışlarını artırmak için dizel ve benzinli araçlara yönelik teşvik primi oluşturulmasına yönelik bir karar çıkmazken, sektörün sıkıntılarının giderilmesi ve teknolojik dönüşümünün desteklenmesi için özel fonlar oluşturulması yönünde eğilim oluştu. Söz konusu zirvenin daha somut adımlar için kasımda tekrar yapılacağı bildirildi.

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OTOMOTİV LOKOMOTİF ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) geçen hafta açıkladığı bir araştırma da otomotiv sanayisinin Alman ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini uzun yıllardan sonra kaybettiğini ortaya koymuştu. Alman otomotiv sanayisinin, Kovid-19 salgınından diğer sektörlere göre çok daha ağır etkilendiğine işaret edilen araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek" değerlendirmesinde bulunulmuştu. Alman ekonomisinin en önemli sanayilerinden biri olan otomotiv sanayisi, yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl 223 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.

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RENAULT KARLILIK İÇİN KOLLARI SIVADI

Fransız otomobil üreticisi Renault da daha önce açıkladığı 2 milyar avro maliyet kesintisine ek kesintiler açıklayabilir. Renault CEO'su Luca de Meo, "Renaulution" olarak adlandırdığı planla Renault'nun, rakibi Peugeot model arabaları üreten PSA gibi bir model izlemesi gerektiğini belirtti. Buna göre Renault gelecek yıllarda maliyeti kısmaya ve daha fazla kâr getiren araçları üretmeye odaklanacak.

TESLA BORSADA YÜZDE 21 DÜŞTÜ

Fotoğraf: Arşiv

Elektrikli araç üreticisi Tesla önceki gün borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı. Firma, beklentilerin aksine, S&P 500 endeksine dahil edilmemesi üzerine büyük bir satış dalgasına maruz kaldı. Bu satış dalgası kâr satışlarıyla birleşince hisselerde yüzde 21.06 düşüş yaşandı. Bu Tesla’nın bir günde kaydettiği en sert düşüş oldu. Böylece Tesla’nın piyasa değeri de bir günde 81 milyar dolar eriyerek 309 milyar dolara geriledi. Düşüşle beraber Tesla CEO’sunun serveti de sadece 1 günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı. Tesla hisseleri bu yıl düşüşe kadar yüzde 283 yükselmişti.