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Ekonomi Otomotivde heyecanlandıran gelişme Birleşiyorlar mı?
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OTOMOTİV

Fiat ve Renault birleşiyor mu?

Otomotivde heyecanlandıran gelişme: Birleşiyorlar mı?

Geçtiğimiz aylarda Ford ve Volkswagen arasında gerçekleşen mutabakatın ardından otomotiv dünyasını hareketlendiren bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'de fabrikaları olan iki otomobil üreticisi Fiat Chrysler ve Renault'nun bugün geniş çaplı bir işbirliğine gideceklerini açıklamaları bekleniyor.

Haber Merkezi Reuters
Fiat ve Renault birleşiyor mu?
Fiat ve Renault birleşiyor mu?

Uluslararası basında hafta sonunda yer alan, iki üreticinin birbirlerindeki zayıf yönleri tamamlayacak küresel bir işbirliği planı üzerinde çalıştıkları haberinin ardından Renault yönetim kurulu bugün TSİ 0900'da toplanacak.

BİRLEŞİYORLAR MI?

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre iki şirket birbirlerinden belirli oranlarda pay alımından birleşmeye kadar geniş bir yelpazede işbirliği olasılıklarını görüşüyorlar.

Renault'nun yüzde 15'i Fransız devletine ait.

BİRBİRLERİNİN SERMAYESİNDEN PAY ALACAKLAR

Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak işbirliği kapsamında şirketlerin birbirlerinin sermayesinden pay alacaklarını söyledi.

Fransız Les Echos gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, FCA ve Renault'nun birleşmesi için hazırlanan çalışmayı Cuma günü Fransız Maliye Bakanı Bruna Le Maire'e iletti.

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İtalyan sanayici Agnelli ailesinin varisi ve FCA'nın Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, geçen ay ailesinin otomotiv sektöründen çıkmayacağını, ancak güçlü ve yatırımcıları için çekici bir şirket yaratmak için "cüretkar ve yaratıcı kararlar" almaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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