Otomotivde liderlik yarışı: İşte ilk yarının satış sonuçları

Kovid-19 süreciyle zorlu bir dönemden geçen otomotiv sektöründe ilk 6 ay sonuçları açıklandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı sektörde yerli üreticiler ön plana çıktı. 20 yıldan bu yana lider olan Renault, binek otomobillerde lider olurken, toplam satışlarda ise Fiat birinci sırada yerini aldı.

5 ARAÇTAN 1’İ FİAT MARKALI

Yerli üretici Fiat yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Başarısını Haziran’da da sürdüren marka, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışıyla ayı lider olarak tamamladı.

Fiat’ın Haziran ayındayüzde 20,6 pazar payı elde ettiğini vurgulayan Marka Direktörü Altan Aytaç, “Türkiye’de satılan her 5 araçtan 1’inin Fiat markalı olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi. Altan Aytaç, “Egea, lansmanından bugüne 200 bin adedin üzerinde, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise 24 bin 778 adetlik satış rakamına erişti.Gördüğü yüksek müşteri talebi ve satış performansıyla otomobil pazarında tek başına yüzde 12,2’lik pazar payına ulaştı” dedi.

Altan Aytaç

MEGANE SEGMENTİNİN YÜKSELEN YILDIZI

2020 yılının ilk 6 ayında Renault, toplam pazarda gerçekleştirdiği 37 bin 444 satış adedi ile 14,7 pazar payı elde etti. Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu. Türkiye’de en çok satılan model sıralamasında ilk 3 modelden 2’si OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan oldu. Yeni Clio HB, Şubat ayındaki lansmanından bu yana kısa sürede 10 bin 659 satış adedi kaydetti. 2020 yılının ilk altı ayında elde ettiği 14 bin 46 adet satış adedi ile Megane Sedan ise 22,1 segment payı elde etti.

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CLİO YOĞUN TALEP ALIYOR

Binek otomobil pazarındaki sürdürülebilir başarılarının altını çizen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio HB modelimiz, rakamların da kanıtladığı gibi müşterilerimiz tarafından büyük bir talep görüyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. İhracatın lokomotif sektöründe yerli üretim yapan bir marka olarak, OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan ve Clio HB ile pazarda yerlilik oranının yükseltilmesine yaptığımız katkıdan ayrıca memnunuz” dedi.

700 BİN ADETLE KAPATIRIZ

Murat Şahsuvaroğlu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ”Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Veriler ışığında bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.