Otomotivde yeni bir rekor daha: En yüksek eylül ayı satışlarına erişildi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Eylül ayı verilere göre, Eylül'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu. Böylelikle otomotivde Eylül ayı rekoru kırıldı.





Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4 artarak 17 bin 822 adet oldu.





Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,1 arttı.





9 ayda geçen yılın satışları aşıldı





Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti.





2023'ün 9 ayında kaydedilen rakam 2022 yılı tamamını aşmış oldu. 2022 yılında Türkiye'de hafif ticari ve otomobil satışı 783 bin 283 olmuştu.





Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67 oranında artarak 666 bin 890 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.





Eylül'de 2 bin 204 Togg, 4 bin 700 Tesla teslim edildi





Eylül ayında en çok satış yapan marka 15 bin 537 ile Fiat olurken, Fiat'ı 11 bin 714 ile Renault takip etti.





Eylül ayında Togg teslimatları ise 2 bin 204 olarak kaydedildi. 2023 yılının tamamında Togg teslimatları 5 bin 604 oldu.





Tesla satışları ise Eylül'de 4 bin 700 oldu. 2023 yılının tamamında ise Tesla satışları 10 bin 200 oldu.











