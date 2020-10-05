ÖTV’ye rağmen rekor oto satışı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Bu yılın eylül ayı ile geçen yılın aynı ayı değerlendirildiğinde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 115,8'lik büyümeyle 90 bin 619 adet oldu. Bu şimdiye kadarki en yüksek eylül ayı satışı olarak belirlendi.

388 BİN 690 OTOMOBİL SATILDI

Otomobil satışlarına bakıldığında 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artışla 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı. Yalnızca otomobil satışları ise bu dönemde yüzde 101,9 artarak 71 bin 296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 189,1 yükselişle 19 bin 323 seviyesinde kayıtlara geçti. Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 artış gösterdi. Otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 62,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 22,8 büyüdü.

100 ARAÇTAN 87,2'Sİ DÜŞÜK VERGİLİ OTOMOBİLLER OLDU

Otomobil pazarı segmentlere göre eylül sonunda pazarın yüzde 87,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63,2, B segmenti otomobiller 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,9 payla yine Sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 28,9 payla SUV ve yüzde 24,1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

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BENZİNLİ ARAÇLAR YÜZDE 52,5 İLE SATIŞTA ASLAN PAYINI ALDI

2020 yılı eylül ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 202 bin 839 adetle yüzde 52,2 ve dizel otomobil satışları 158 bin 59 adetle yüzde 40,7 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 15 bin 781 adetle yüzde 4,1 oldu. Ayrıca 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Otomobil pazarı motor hacmine göre ise 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72,1 artarak yüzde 94,9 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,9 yükselişle yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 1,7'lik artışla yüzde 0,2 pay aldı. Eylül sonunda otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre de 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 160 bin 399 adetle yüzde 41,3, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 118 bin 249 adetle yüzde 30,4'lük paya ulaştı.

YERLİ ARACIN PAYI YÜKSELDİ

Murat Şahsuvaroğlu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu eylülde yerli araçlarının payının yükseldiğini belirterek, “30 Ağustos tarihinde ise otomotivde bir matrah güncellemesiyle birlikte ÖTV artışı geldi. Matrah güncellemesinin de şu andaki satışlara baktığımızda güncellenen matrahın yerli araca bir miktar yaradığını görüyoruz. ÖTV’nin yüzde 60’tan 80’e çıkmasıyla yerli üretimin rakamı yüzde 51,72 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye’de üretilen araçların payının yükseldiğini de gözlemliyoruz. Bu yılın, haziran, temmuz, ağustos ve eylül temposuyla devam etmesiyle 750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz” dedi. Eylül’de satılan 90 bin 619 aracın 45 bin 959’u yerli üretim olurken, 44 bin 660’ı ise ithal araçlardan oluştu.

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