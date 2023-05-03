Ovaları stratejik ürünlerle donatacağız

Türkiye, tarımda stratejik bir uygulamaya hazırlanıyor. Çiftçiler, stratejik niteliği olan ürünlerin üretiminde düz arazilere yönlendirilecek, diğer tarım ürünleri eğilimli arazilerde yetiştirilecek. Türkiye’nin 2002 yılındaki tarım hasılası 25,1 milyar dolarken, 2022 yılında bu rakam 50 milyar doları aştı. Ayrıca tarımdaki ihracat yine AK Parti’den önce 3,8 milyar dolarken şu anda 30 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Yeni sistemlerle çiftçi ve üretici desteklenerek, tarımsal hasılanın 70 milyar doların üzerine çıkarılması planlanıyor.

EĞİME GÖRE ÜRÜN

Türkiye yerli kaynak ve kabiliyetlerini kullanarak stratejik ürünlerde de arz güvenliğini sağlayacak. Bu çerçevede stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek üzere Arz Güvenliği Takip Sistemi kurulacak. Bu takip sisteminin yanı sıra geniş ve düz araziler, Türkiye’nin en çok tükettiği ve ihraç ettiği arpa, buğday, çavdar ve şeker pancarı gibi stratejik ürünlere tahsis edilecek. Stratejik ürünler dışındaki diğer bitkisel üretim mahsulleri; mısır, meyve, sebze gibi ürünler ise eğimli ve marjinal tarım alanlarında yetiştirilecek. Böylece tarım alanında verimli kullanılan arazilerle Türkiye üretimde zirveyi görecek.

GAZDAN YERLİ ÜRE

2028 yılına kadar yapılması hedeflenenler arasında Karadeniz doğal gazından yerli üre gübresi de üretilmesi bulunuyor. Enerji alanında dışa bağımlılığı düşürecek Karadeniz gazı aynı zamanda tarımdaki dışa bağımlılığı da olumlu yönde etkileyecek. Bunun yanı sıra 2028 yılına kadar 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bu OSB’ler ile yıllık ilave 5 milyon ton sebze üretilecek ve 200 bin kişiye yerinde istihdam oluşturulacak. Ayrıca, IPARD III programıyla 11 milyar TL’si hibe olmak üzere 20 milyar TL’lik yeni yatırım ile 30 bin yeni istihdam sağlanacak.

HAYVAN VARLIĞI %57 ARTTI

Türkiye, 2002 yılında 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısını 17 milyonun üzerine çıkardı. Son 20 yılda küçükbaş hayvan sayısı da 32 milyondan 56,3 milyona çıktı. 41,9 milyon baş hayvandan 73,3 milyon hayvana çıkan sayı ile Türkiye’de büyük ve küçükbaş hayvanların sayısında yüzde 57’lik artış meydana geldi.

911 YERLİ TOHUM KULLANILIYOR

Türkiye, 911 yerli tohumla çiftçinin dışa bağımlılığını azaltırken diğer taraftan biyolojik servetini korumaya aldı. Ülkemizde üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57’si, makarnalık buğdayın yüzde 63’ü, arpanın yüzde 68’i, çeltiğin yüzde 50’si, mercimeğin yüzde 90’ı ve nohudun yüzde 60’ı TAGEM’in geliştirdiği tohumlardan karşılanıyor. Türkiye, 2028 yılına kadar topraklarına ekeceği tüm ürünlerin yüzde 90’ını kendi ürettiği tohumlarla yapacak.

Yüzlerce alanda binlerce destek

Son 20 yıl içerisinde binlerce farklı destek günün şartlarına göre uygulandı, kaldırıldı ya da devam ediyor. Bu destekler arasında mazottan gübreye, ekipmandan traktöre, küçük aile işletmesi desteğinden, damızlık düve desteğine kadar yüzlerce farklı destek bulunuyor. Ayrıca desteklerden bir tanesi de Avrupa ve birçok gelişmiş ülkenin de desteklediği lisanslı depoculuk faaliyetleri. 2014 yılında başlatılan lisanslı depoculuk destekleri toplamda 495 milyon TL’yi aşmış durumda.

Çiftçiye 20 yılda 803 milyar destek

Türkiye’de 2002 yılında tüm alanlarda toplam 1,8 milyar TL üreticilere destek ödemesi yapılırken, son 20 yılda ise çiftçilere 803 milyar TL destek sağlandı. Bu yılın ilk dört ayında 55,5 milyar TL’nin üzerine destek ödemesi yapıldı. Bunun yanı sıra yine 2002 yılında 1,8 milyar TL olan bitkisel üretim destekleri, 2023 yılında yaklaşık 11 kat artışla 19,4 milyar TL oldu. 2002’den bu yana bitkisel üretim için toplam 159 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.







