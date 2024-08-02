OVP'ye sonbahar revizyonu

Türkiye ekonomisinin yol haritası güncelleniyor. 2025-2027 yıllarını kapsayacak OVP'nin 3 yıllık yol haritasının eylül ayının ortasına kadar açıklanması bekleniyor. Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarının hazırladığı yeni yol haritasında son aşamaya gelindi. Önceki OVP programının etkileri ve uygulama şekillerinin değerlendirilerek etkili olan programların devam etmesi beklenirken, yeni programda etkisi tartışılan programların sonlandırılması ya da daha etkin hale getirilerek yeniden projelendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi ile büyüme, istihdam ve ihracatın artırılması da programın ana hedefleri arasında yerini koruduğu belirtiliyor.

İLK HEDEF YERLİ ÜRETİM

Özellikle Türkiye'nin son dönemde yurt dışından ithal ettiği ürünlere karşı artan talebi azaltmaya yönelik olarak yerli üretimin ve kullanımın artırılması en önemli politikalardan biri olacak. Bu anlamda yabancı ürünlerin talebi düşürülerek yerli ürünlerde üretimin artması ve fiyat istikrarının oluşturulması yeni programda da yerini alacak. Edinilen bilgilere göre, yerlilik ve yatırım konusunda yeni teşviklerin program ile birlikte öne çıkarılması planlanıyor.

Yapay zekâ, otonom sistemler, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi dijital teknolojilere verilen önem, yeni OVP'de artırılacak.

YAPAY ZEKAYLA TASARRUF

Böylece kamu ve özel sektörde kullanılacak yapay zeka ve otonom sistemler ile özellikle yurt dışından alınan hizmetlerin azaltılması sağlanacak. Bu sistemlerin yaygınlaştırılması ile birlikte bu hizmetlere verilen ücretlerden yüzde 40'lara varan tasarruflar sağlanması hedefleniyor. Ayrıca karbon sıfır hedefi doğrultusunda yeşil teknolojilerin de artırılma-sına yönelik tedbirler yeni OVP'de yer alacak.

İhracata destek verilecek

Türkiye'nin ihracat ile büyüme politikası doğrultusunda ihracata ve ihracatçıya ticaretini artırması için destek programlarının oluşturulması bekleniyor. Bu kapsamda katma değeri yüksek, stratejik öneme sahip sektörlere verilen desteklerin artırılması da bekleniyor. 400 milyar dolarlık mal ihracatı hedefine giden yolda OVP'de verilecek desteklerin önemli rol oynaması öngörülüyor.

KREDİLERE YAKIN TAKİP

Yeni OVP ile tasarruf tedbirlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı takip edecek, Cumhurbaşkanlığı ise takiplerin sonucunu denetleyerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacak. Tasarruf izleme sistemi, sadece paket içinde açıklanacak olan tasarruf kalemlerine odaklanmayacak, özel sektöre sağladığı destek, hibe ve kredileri de inceleyecek.







