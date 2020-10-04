Palamut bolluğu tüketicinin de yüzünü güldürdü

Dünya

Kaçmasın diye zincire vuruluyor

Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a karşı verdiği büyük kayıplardan sonra sahadaki kontrolünü kaybetti. Bir yandan sivilleri hedef gözetmeksizin top yağmuruna tutarken diğer taraftan mevzilerini bırakıp kaçmasınlar diye askerlerini zincirle bağlıyor. Çok sayıda Ermeni asker ise beyaz bayrak çekip teslim oldu.