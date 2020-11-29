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Ekonomi Pandemiye rağmen tarımda üretim arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemiye rağmen tarımda üretim arttı

Kovid-19 salgın döneminde tarım üretimini sadece hububatta yüzde 7,9 artırmayı başaran Türkiye, pandemi yeniden pik yaparken güzlük ekim programlarını da sıkı tutuyor. Gıdada bir sıkıntı yaşanması beklenmiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde salgına dönüşmesinden önce tarım ve gıdada yol haritasını belirlemişti. Tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin yanı sıra stok durumu ile fiyat değişimlerinin takibi bu süreçte sıkı sıkıya uygulandı.

ATIL ARAZİ BIRAKILMADI

Ekilmeyen bir karış alan kalmaması için yazlık- güzlük ekiliş programı başlatıldı. Yazlık ekiliş programı üreticiler tarafından ilgi görmüştü. Yazlık ekiliş programı başladığı zaman üreticilere yüzde 75 hibe yoluyla tohum dağıtımı yapıldı. Bu çerçevede üreticilere 6 bin 100 ton buğday, arpa, mercimek, kuru fasulye, mısır, ayçiçeği, çeltik tohum dağıtıldı. Böylece özellikle stratejik öneme sahip ve arz açığı olan ürünlerin ekimi sağlandı. Şimdi de güzlük ekim programı ülke genelinde uygulanıyor.

TÜKETİCİ-ÜRETİCİ KORUNDU

Türkiye’de ekim alanı ve üretimi yönünden ilk sırada hububat ürünleri yer alıyor. Tahıl ambarı olarak anılan Türkiye için stratejik bir ürün konumunda bulunan hububatın koronavirüs salgın şartlarına rağmen üretimi arttı. Hububat ürünleri üretim miktarlarının bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 7.9 oranında artarak yaklaşık 37,1 milyon ton olacağı tahmin edildi. Üretim miktarı, bir önceki yıla göre diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,3, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,3 oranında artış olacağı yönünde.

Bakanlık, tüketiciyi yansımasına dikkate alarak hububat fiyatlarında dengeyi de koruyor. Hasat dönemindeki arz fazlalığından kaynaklı üretici aleyhine oluşabilecek fiyat dalgalanmalarının da önüne geçildi.

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