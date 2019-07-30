Ekonomi Para akışı hızlandı yatırım artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Para akışı hızlandı yatırım artacak

Mayıs ayında 501 firmaya 13.5 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Yatırımların arttığı Türkiye’de protesto edilen senet tutarında ise azalma gözlendi. Protesto edilen senet tutarı da haziranda düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekonomide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. İş dünyası yatırımlar için düğmeye bastı. Para akışının hızlandığı ekonomide protesto edilen senet tutarı da azaldı. Mayıs ayında 501 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 13.5 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. alanların sabit yatırım tutarı 8.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 20 bin 618 olarak belirlendi.

Protestolu senet yüzde 21 azaldı

  • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne göre haziranda protesto edilen 86 bin senedin tutarı bir önceki aya göre yüzde 21 azalarak 1,6 milyar TL oldu. Yılın ilk yarısında ise protestolu senet sayısı 497 bin, senet tutarı 10,5 milyar TL olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Balıkesir izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller Tunceli, Bayburt ve Hakkari olarak sıralandı.

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