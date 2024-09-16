Paradan para kazanmaktan vazgeçin

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, iş dünyasının paradan para kazanma yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Borçlanmaların da kazanılan para birimine göre yapılmasının önemini vurgulayan Olpak, “Piyasada dayak yemenin önemli bir kısmı bu nedenle yaşanıyor. Paradan para kazanma finans sektörünün işi” dedi. Memleketi Burdur'da gazetecilerle bir araya gelen Olpak, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, Türk özel sektörünün ana gündemi, küresel ticaretin seyri ve DEİK'in güncel ticari diplomasi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KÜRESEL TİCARET İVME KAYBEDİYOR

Dünya ticaretinde bir ivme kaybı yaşandığını belirten Olpak, "Ticaretteki ivme kaybı önümüzü köstekleyen bir unsur olarak çıkıyor. Dışarıda bir kayıp var. O kaybın bize dönmesi elbette mümkün. Son dönemde cari açıkta bir iyileşme var. Artık, çift hanelerle büyüyebilecek bir ihracat görmüyoruz” dedi.

İHRACATÇI İÇİN ADIM ATILABİLİR

Yeni OVP'nin açıklandığını hatırlatan Olpak, “Enflasyonu düşürmeye yönelik ve mali disiplinin devamını hedefleyen süreç devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile konuştuğumuz zaman 'sırtımızda ödememiz gereken yüklerimiz var' diyor. Çok büyük miktarlarda şeylerin alınamayacağının farkındayız ama hala birkaç küçük adımın atılabileceğini düşünüyorum. Örneğin, ihracatçıya verilen yüzde 2'lik döviz desteğinin bir miktar artırılması bizim bütçe dengelerimizi çok fazla bozmayabilir. KOBİ'ler için yüzde 2'lik kredi büyüme sınırı bir miktar esnetilebilir. İhracatta da döviz bozdurma zorunluluğu var. Merkez Bankası'nın rezervleri iyiye gidiyor. Bu yüzde 30'luk rakam üzerinde bir adım atılabilir" diye konuştu.

FRENE BASILACAĞINI BİLİYORDUK

Özellikle tekstilciler ve ihracatçıların belli bir kısmını, mevcut ekonomik programın gidişatı içerisinde döviz-enflasyon makasının açılmasının rahatsız ettiğini dile getiren Olpak, şöyle devam etti: “Eğer OVP başarılı bir şekilde sonuçlanırsa ki bunu istiyoruz, bu süreç 10 yıl sürmeyecek 1-1,5 sene sonra bir yerlere doğru dengelenmeye başlanacak, o zaman taşlar yerine oturabilir. Konkordatoların konuşulmaya başlandığını biliyoruz. Piyasa güllük gülistanlık değil, Geçen yıl OVP açıklandığında hepimiz frene basılacağını, bunun yansımalarının bu yılın ikinci, üçüncü çeyreğinde olacağını görüyorduk. Ekonomi yönetiminin, atılabilecek adımlar konusunda enflasyonda yüzde 40'lı rakamları görmeden küçük adımları dahi atmayacağını hissediyorum" dedi.

İŞ DÜNYASIYLA BULUŞMA

23-25 Eylül tarihlerinde New York’ta düzenlenecek olan 15. Türkiye Yatırım Konferansı ile ilgili bilgi veren Olpak, “Konferansın ilk gününde Cumhurbaşkanımızı ABD’nin önde gelen iş insanları ve Fortune 100 yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısında bir araya getireceğiz. İkinci gün; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımlarıyla Goldman Sachs’te ABD’li fon ve portföy yöneticileriyle bir araya getiriyoruz" bilgisini verdi.

Avrupalı aile fonunun Türkiye ilgisi

Yabancı yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEİK Başkanı Nail Olpak, "Geçen hafta bir ülkedeydik. Avrupa'da aileler var, büyük fonlar bazında. Bakanımızla beraber onlardan bir tanesiyle, 4-5 kişilik bir toplantıdaydık. Bize uzun uzun Türkiye'yi sordular. 'Niye soruyorsunuz' dedik. 'Türkiye'yi tekrar radarımıza almayı düşünüyoruz onun için' dediler. Batı Avrupa'dan bir fon... Bu, yarın sabah şu kadar milyar dolarlık yatırım olacak demek değil" dedi.







