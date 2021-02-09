​Parayı veren ödülü kapar: 10 bin ila 50 bin avro arasında değişiyor

Son yıllarda markasını duyurmak isteyen şirketler, parayla ödül satın alıyor. Pazarlama stratejisi olarak firmaların birbirinden farklılaşmak için başvurduğu yollardan biri de itibar kazanmak. Tabi bunun da bir bedeli var. İşletme faaliyetleri dışında, sponsorluklar, sosyal sorumluluk projeleri ve alınan ödüller vatandaşın gözündeki prestijinin artması için yapılıyor. Yazılı, görsel ve internet medyasında daha fazla yer almak için de ödül kazanmak ise günümüzde kolay reklam aracı haline geldi. Bastır parayı kap ödülü.

ÖDÜL VERMEK İÇİN KURULAN ŞİRKETLER VAR

Ödül Danışmanı, Chris Robinson’a göre ödül alan şirketlerin görünürlüğü yüzde 30 ile 100 arasında artıyor. Aslında 10 yıllık geçmişi bulunan işin piyasasında firmaların artan talebi sayesinde özellikle yurt dışında bu iş için uzmanlaşmış kuruluş ve vakıflar var. Organizasyon şirketleri için de bu durum, artık yeni bir kazanç kapısı durumuna geldi. Peki sistem nasıl işliyor?

GAYRİMENKUL VE OTOMOTİV İLK SIRADA

Öncelikle kurumun pazarlama birimleri ödül verecek kurumla görüşüyor. Kategorisi, adedi gibi detaylar kararlaştırıldıktan sonra sıra ücrete geliyor. Tanesi 10 ila 50 bin avro arasında değişiyor. Ödül alınınca ise sıra medyada işin duyulmasına geliyor. Sonra anlaşmalı olunan halkla ilişkiler ajansı basınla ödül haberinin çıkması için iletişim kuruyor. Gayrimenkul, finans, otomotiv, telekomünikasyon gibi sektörlerde artık herkesin bir ödülü var desek yeridir. Sektöre yeni giren şirketler de bu yola sıkça başvuruyor. Bir organizasyondan, 11 tane ödülle dönen baankalar, yılın telefonu, 2020’nin en iyi sosyal sorumluluk projesi gibi sayısız ödül sorumsuzca dağıtılabiliyor.

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DOLAYLI YOLDAN TÜKETİCİYİ ALDATMA

Hal böyle olunca danışıklı dövüşün sergilendiği, dolayı da olsa tüketicileri aldatmaya yönelik bir durum ortaya çıkıyor. Vatandaş alınan ödülle ilgili markaya güvenip tercih edebiliyor ancak o unvanın şirkete ücret karşılığı verildiğini bilmiyor. Bazı kurumlar da toplumun hassas noktaları ya da kimsenin duyarsız kalamayacağı (engelliler gibi) konuları bularak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekle işe başlıyor. Birçoğu kamuoyunun dikkatini çektikleri gibi vergi avantajı sağlıyorlar.

Uzun vadede ise gerçek ve itibarlı ödüllerin anlamını yitireceği ve herkesin iyi olduğunu iddia ettiği bir yerde marka imajının zarar görebileceği iddia ediliyor.

ETİK İLKELER ÖNEMLİ

İstinye Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruken Özgül Kılanç’a göre, itibar, sürekliliği olan bir kavramdır. Kılanç itibarın günümüzdeki önemini şöyle özetliyor: “İtibar, ödül almaya değer görülen kuruluşun yanında, ödülü veren taraf için de önem arz etmektedir. Ödül veren kuruluş etik ilkeler çerçevesinde tanımlanmış yönetmeliği ile yaptığı tüm işlerde devamı gelmeyen törenler sonucu sürekliliğinin sağlanamaması dolayısıyla iki taraf için de sorun oluşturabilir.”

Ruken Özgül Kılanç

HABER İLANDAN FAZLASIDIR

Gazeteye haber olmak her zaman reklamdan daha etkilidir. Bir ödüle 50 bin lira ödersiniz, ertesi gün birçok medya organında haberiniz çıkar. Böylece medya kuruluşlarına tek tek ilan verme maliyetinden kurtulursunuz.Farklı STK’ların da etkinlik adı altında para topladığını söyleyelim. ‘Bilmem ne ekonomi zirvesi’, ‘haydi bakalım pazarlama zirvesi’, gibi onlarca zarar ziyan etkinlik şirketlerin ödül iştahını doyurmak için düzenleniyor. Kazanan organizatör iken olan, senin benim gibi tüm bunları izleyen vatandaşa oluyor. Ama üzülmeyin, haberin iyisi sokakta, senin benim gibisinde.

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Taha Tartıcı

BUNUN PİYASADA İSMİ ÖDÜL ENFLASYONU

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Reha Tartıcı son yıllarda bu tür ödüllerin firma faaliyetlerinden daha çok sponsorluk ilişkileriyle verilir hale geldiğini söylüyor. Bu konunun prosedürü ve jürisi olması gerektiğinin altını çizen Tartıcı piyasayı şöyle özetliyor:

İŞ DÜNYASINDA KARŞILIĞI YOK

“Türkiye’de neredeyse her firmanın bir ödülü olur konuma geldi. Hâlâ az sayıda prestijli ödül iş dünyasında karşılık bulsa da birçok tören sponsorlara verilecek plaketler için organize ediliyor. Bu da doğal olarak alınan ödüllerin değerini düşürüyor. İş dünyası da bunlara itibar göstermiyor. Yaşanan ödül enflasyonu, kurumun itibarına zarar vermeye başlamıştır. Sponsorluğun karşılığında ödül alınmaz, teşekkür plaketi verilir.”