Patates ve soğan ekiminde yüzde 30 artış

Fiyatları nedeniyle geçen yıl çiftçinin gözdesi olan patates ve soğanın ekimi bu yıl yüzde 30’un üzerinde artırıldı. Özellikle İç Anadolu’daki çiftçilerin birçoğu tarlalarını patates ve soğan ile doldurdu. Bu kapsamda sadece Adana’da geçtiğimiz yıl 100 bin dekar alan patates ekilirken bu yıl 170 bin dekara çıkarıldığı ifade ediliyor.

Hem 2023’te alınan önlemler hem de bu yıl ekilecek olan patates alanlarının fazla olması nedeniyle patates ve soğan için uygulanan ihracat kısıtlaması da kaldırıldı. Böylece Türkiye’nin bu iki üründe ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından diğer ülkelere satış yapılarak cari açığa da fayda sağlaması hedefleniyor.

HAVA ÇİFTÇİNİN İSTEDİĞİ GİBİ

Patates ve soğan ekimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye genelinde bu ürünlerin ekiminde toplam yüzde 30 gibi bir artış olduğunun altını çizdi. Kenar, “Bu yıl özellikle İç Anadolu’da havalar çiftçinin istediği gibi gidiyor. Büyük bir sorun ve hava muhalefeti olmadığı sürece çok güzel ürünler elde edeceğiz. Bu yıldan sonra da zaten ürünlerin ekimi konusunda artış veya azalışları konuşmayacağız. Tarımda planlı üretim ile hem vatandaş hem çiftçi kazanacak” dedi.

Veli Kenar

SERTİFİKALI TOHUMLA DAHA FAZLA VERİM

Önceki yıllarda sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin tarlalarından aldıkları verimin diğerlerine göre daha fazla olduğunu söyleyen Kenar, bu yıl çiftçinin tamamına yakınının sertifikalı tohumlar kullandığını açıkladı. Kenar, “Bu tohumlar sayesinde birim alan başına rekoltemiz de yükselecek, böylece patates ve soğanda rekolte rekoru bekleniyor” ifadesini kullandı.

İhracatın açılması sevindirici

Patates ve soğan ihracatının yeniden açılmasının çiftçiyi sevindirdiğini belirten Veli Kenar, “Bu yıl ekimin fazla olması ve ürün fazlalığımız nedeniyle Türkiye’nin ihtiyacından fazla ürün üretilecek. Bunların da yurt dışına satılarak döviz kazandırılması bizim için ve cari açığa faydası için önemli olacak” diye konuştu.







