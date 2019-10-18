Ekonomi Patronlar Platformu Afrikaya açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Patronlar Platformu Afrika’ya açıldı

Üyelerini daha güneş doğmadan aynı masada buluşturan Patronlar Platformu, yurt dışına açıldı. Şu ana kadar platform üyeleri arasındaki ticaret hacmi 400 milyon lirayı aştı. Cari açığı kapatmak ve ekonomiye katkı sağlamak için ihracata ağırlık verdiklerini belirten Platformun Genel Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Tanzanya’da ofis açtıklarını söyledi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Abdullah Küçükoğlu (soldan iki)
Abdullah Küçükoğlu (soldan iki)

Yaklaşık 2,5 yıl önce kurulan Patronlar Platformu başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. Alışılmışın dışındaki icraatlarıyla dikkat çeken platform üyesi işletmeler arasında ticaret yapılmasına aracılık ediyor. Sektöründe başarılı üyelerini sabah namazının ardından aynı masada buluşturan platformun son toplantısını Yeni Şafak da izledi.

Ayda üç kez bir araya gelen üyeler, bir hafta içinde hem birbirlerini ziyaret ediyor hem de iş yönlendirmesi yapıyor. Haftada kim ne kadar ciro yaptıysa küçük bir cam kutu içine yazıp atıyor. İş dünyasının tanıdık isimlerinin de ilgi gösterdiği platform İstanbul, Bursa ve Sakarya’da 100 yakın ayrı alan da iş yapan üyelerinin sayısı 400’e ulaştı.

5 BİN İŞ YÖNLENDİRMESİ

Önceki günkü buluşmada sorularımızı cevaplayan Patronlar Platformu Genel Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Ağustos’ta Tanzanya’da ofis açtıklarını söyledi. Küçükoğlu, “Tanzanya Ticaret Odasına bağlı iş adamlarıyla bizim organizatörlüğümüzde Patronlar Platformu yakında başlıyor. Burada yapılan toplantıların aynılarını Tanzanya’da yapacaklar. Her hafta bir otelde toplanacaklar. Onların iç taleplerini burada ihracat talepleri olarak üyelerimize duyuracağız. Tanzanya’daki taleplerin tamamını Türkiye’den yollamak istiyoruz. Ayrıca ofisimiz Patronlar Platformu organizasyonları dışında orada devamlı olarak firmaları ve fabrikaları ziyaret ediyor. Onların taleplerini topluyor ve buradan taleplerini ihraç ediyor. 2 bine yakın ziyaretçi misafirimiz oldu. 5 bin iş yönlendirilmesi yapıldı. Bunun neticesinde üyeler arası 400 milyon liranın üzerinde bir ciro elde ettik. Bu rakam her geçen gün artıyor” dedi.

İHRACATA ODAKLANMAMIZ LAZIM

  • Cari açığı kapatmak ve ekonomiye katkı sağlamak için ihracata ağırlık verdiklerini belirten Küçükoğlu, ülke olarak ihracatın politika haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de ithalat ve ihracat dengesinin birbirini karşılamadığını belirten Küçükoğlu, şunları kaydetti: “Sürekli açık veriyoruz. İhracat yapıp , döviz almamız lazım. Biz de ciddi üretim yapan firmalar var. Bunları Türkiye’de birbirleriyle rekabet edene kadar yurt dışına yönlendirip, yeni pazarlar bulmalarına ön ayak oluyoruz. Tanzanya Afrika’nın giriş kapısı diye nitelendirilebilecek bir ülke. Nüfus oldukça fazla. Buradaki iş adamlarımızın çok rahat ihracat yapabilecekleri bir yer. Arkadaşlarımızı yönlendirdik. Ofiste çalışmalar oluyor. Neden ofis açıyoruz? Türkiye’den idare edemez miyiz? Yerleşik olmadığınız müddetçe yurt dışında başarılı olma şansınız yok.”

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