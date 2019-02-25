Pazar daraldı zarar çoğaldı

Geçtiğimiz yıl daralan Türkiye otomotiv pazarının bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. 1 milyondan 600 binler seviyesine düşen Türkiye otomotiv pazarının yaşadığı sıkıntıyı Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker Yeni Şafak’a anlattı.

250 BİNDEN FAZLA ARAÇ ELDE KALDI

Satışların vizyonunun 2018’de 900 bin adet seviyesine göre planlandığını vurgulayan Göker, “Bir önceki yıl düşüş öngörüldü ama bu kadar olacağını kimse tahmin etmiyordu. Pazar daralmaya başlayınca hem üretim hem de ithalat tarafına baktık. Olabildiğince hepsini düşürdük. İthalatta bazılarını engelleyemedik zaman geçtiği için. Üretimde iç pazar daraladığı için ihracata kaydırdık. İhracatta oranımız yüzde 94’lere çıktı. Normalde ihracat seviyemiz yüzde 90’lardaydı bizim. İthal ettiğimiz otomobilleri satmak için daralan pazarda daha fazla para harcadık. Zarar eden modeller daha çok zarar etti. Kâr eden neredeyse hiç kalmadı gibi oldu. Daralan iç pazarın satıcıya zararı yüksek oldu” şeklinde konuştu.

Önder Göker

İNDİRİM VAR MÜŞTERİ YOK

Ekim’de 575 bin adetle kapanacağını hesapladıklarını da sözlerine ekleyen Hyundai Assan Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “ÖTV indirimiyle birlikte ek 70-75 bin adet civarında satış oldu. Toplamda 640 bin adet satışla 2018’i pazarı zararla kapattık. Bu yıl ocak ayı mevsimsellikten dolayı düşük bir pazar grafiği çizdi. Şubat ayına bakacak olursak 2018’de 45 bin iken bu ayı 20 binle kapatacak gibi duruyor pazar. Showroom trafiği ve servis girişleri azalmış durumda. Müşteriler şu an bekle ve gör modundalar.”

REKLAM

KREDİ FAİZLERİ ÇOK YÜKSEK

Taşıt kredilerinin çok yüksek olduğuna da işaret eden Önder Göker, “Geçen yıl bakıldığı zaman araç kredilerinde yüzde 1,3’ler konuşuluyordu. Yine geçen sene yüzde 3,5-4 civarına çıktı taşıt kredilerinin faiz oranları. Şu anda bu rakama göre biraz daha ılımlı bir hava izlenirken hala yüzde 2’lerin üzerinde seyrediyor. Şu anda otomobil satabilmek için markalar finansmanı kendileri karşılıyor. Bu alanda çok ciddi maliyetler var. Faizler hala çok yüksek. Geçmiş yıllara bakıldığında perakende satışın 100 satışın 65-70 tanesini kredili satışlardı. Şimdi tablo tam tersine döndü. Nakitle alım biraz yükseldi. Faizler düşürülürse bu tablo yine tam tersi oranda olumlu şekilde satışlarımızı etkiler” açıklamasında bulundu.

OTOMOBİL TÜRKİYE’DE PAHALI

Türkiye’de otomobil fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, bunun birkaç sebebi olduğunu söyledi. Göker, “Ana sebeplerinden bir tanesi vergilerden kaynaklı. ÖTV’de bu kadar düzeltme olmasına rağmen pazar hala ocak ayında yüzde 60 düşüyorsa vergilerdendir. Otomobil fiyatlarının yüksek olması maliyetin yüksekliğindendir. Biz yerli üreticiyiz. Ama ara malzemelerin birçoğu ithal. Kur artınca direk maliyet olarak fiyatlara yansıyor. Dışarıdan ithal ettiğimiz parçaları yurt içinde üretmeye başlayıp teknolojiyi de çok iyi kullanırsak fiyat avantajı elde edebiliriz. Ama diğer türlü yerli ucuzdur mantığı ters köşe kalıyor. Yerli otomobil çalışmalarıyla bu parçaların temini konusunda gelişeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.