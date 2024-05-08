Perakende sektörüne yerli teknoloji katkısı

Girişimcilerin kurumsal birer markaya dönüşmesinde sağlanan teşvikler önemli rol oynuyor. Katma değerli üretimin en önemli sacayaklarından biri de pazarda farklılaşma olarak nitelendiriliyor. Bu noktada firmalar ortaya koydukları yeni ürün ya da hizmetlerle, kısa sürede dünyanın birçok köşesine kısa sürede ulaşabiliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) firmalara Ar-Ge ve katma değerli üretim noktasında da ciddi destekler sunuyor. KOSGEB destekleri ile ürün geliştirme süreçlerini yürüten Overtech Bilgi Teknolojileri, bu konuda ortaya çıkmış başarılı örneklerden biri.

ÖDEME SİSTEMLERİNE YAPAY ZEKAYI EKLEDİ

E-dönüşüm, perakende yazılım ve bulut teknoloji gibi birçok konuda sahip olduğu teknik ve iş bilgi birikimi ile karmaşık entegrasyonların çok olduğu kurumsal ortamlarda çevik çözümler sunabilen Overtech Bilgi Teknolojileri, ürün gamını yapay zeka algoritmaları ile çeşitlendiriyor. Overtech Bilgi Teknolojileri, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında perakende işletmelerinin kullanımına sunmak üzere; ürün tanımlama, terazi, POS, barkod okuyucu ve para çekmecesi, dokunmatik PC etrafında birleştiren ve e-belge üreten yerli ve yapay zeka ile sınırsız öğrenme kapasiteli ve bulut teknolojili bir güvenli ödeme cihazı geliştirdi.

KOSGEB’DEN 278 BİN TL DESTEK

KOSGEB’den Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile Ar-Ge, ve İnovasyon Destek Programı’ndan faydalanan işletme, toplamda 278 bin TL tutarında destek aldı. KOSGEB desteği ile geliştirilen çok fonksiyonlu-yapay zekaya sahip- e-belge entegre güvenilir ödeme cihazı ile yapay zekalı öğrenen makinelerin gündelik hayatta ve iş yaşamındaki kullanım alanlarının arttırılması hedeflendi.

Kasada işlemleri anlık olarak yapıyor

Overtech’in yeni nesil ödeme cihazı ile markette kasaya gelen bir müşteri kendi poşetlediği bir meyve-sebzeyi teraziye koyduğu anda, kasiyerin herhangi bir kodlama veya menü seçimi yapmasına gerek kalmaksızın, prototip cihazının kamerası tarafından algılanıp tartılıyor. Böylece kasa bekleme süreleri ve hatalı kodlama veya kod ezberleme durumları ortadan kalkıyor. Ayrıca bu işlem için e-belge otomatik olarak arka planda üretileceği için mali hafızalı pahalı yazar kasalara ihtiyaç kalmıyor.







