Petlas’tan 420 milyon dolarlık yatırım

Geçtiğimiz yılı 2021'e göre yüzde 124’lük artışla, 13 milyar 369 milyon TL ciro ile kapatan Petlas, 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı için kolları sıvadı. Firma bu hamleyle üretim kapasitesini yıllık 340 bin tona çıkaracak.

BİN 850 KİŞİYE İSTİHDAM

Petlas’ın Kırşehir’de hayata geçireceği yeni fabrikası hakkında bilgi veren Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Petlas’ın mevcutta yıllık üretim kapasitesi 240 bin ton ve yeni fabrika yatırımıyla, yıllık üretim kapasitemizin 100 bin ton ilaveyle 340 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Yaklaşık bin 850 kişiye istihdam oluşturacak fabrikanın inşaatına bu sene başlamayı planladıklarını söyleyen Yalnız, "2025 ve 2026 yılları itibarıyla fabrikayı tamamlayarak Avrupa’nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikası olma pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz. Bu planlı yatırımlarımızla çevre coğrafyamızda en büyük üretici konumumuzu uzun yıllar sürdüreceğiz” dedi.

Hakan Yalnız

İHRACAT ODAKLIYIZ

Geçen yılı hem yurt içinde hem de ihracatta artışla kapattıklarını belirten Yalnız, “Yurt içi satışımız yüzde 135, yurt dışı satışımız ise yüzde 111 oranında artış gösterdi. İhracatımızın ciro içindeki payı 364 milyon dolar olurken, 2023 için de hedef büyüttük ve yeni dönemde ihracatta ciro öngörümüz 400 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

Petlas’ın 2022’de 47 milyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Yalnız, “Petlas, AKO Grup tarafından satın alındığı 2005 yılından bu yana 17 yılda 630 milyon dolar düzeyinde yatırım gerçekleştirdik. Yalnızca geçen yıl 47 milyon dolarlık yatırım yaptık. Uçak sanayii ile ilgili test makineleri ve yeni üretim makinelerine yatırım yaptık. Bu yıl için ise 60 milyon dolarlık yatırım hedefimiz var” şeklinde konuştu.

YERLİ UÇAĞA YERLİ LASTİK

Hakan Yalnız, Türkiye'nin savunma sanayiinin önemli projelerine özel lastikler üreterek, yerlileşme çabalarına destek verdiklerini vurguladı. Petlas tarafından üretilen yerli uçak lastiklerinin, Türkiye'nin son dönemdeki en önemli atılımlarından Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanıldığını söyledi. Yalnız, ihracat pazarları konusunda “2023 ihracat hedefimiz, daha önce hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak. Arjantin, Şili, Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri ile Mısır, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de pazar payımızı artırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.



