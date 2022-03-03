​Petrol arzında yeni artış kararı çıkmadı ​

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının dünkü toplantısından ekstra bir üretim artışı kararı çıkmadı. Piyasa koşullarını değerlendirmek ve nisan ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere çevrimiçi düzenlenen toplantıda günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı piyasalardaki fiyat artışını frenleyecek yeni bir arz artışı kararının çıkmaması dikkat çekti.

Toplantının ardından OPEC’ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

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HER AY 400 BİN VARiL ARTIŞ KARARI VAR

Covit-19 salgın sonrası talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020’de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini Nisan 2021’den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı. OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı’nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.

Toplantının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 8,53 artışla 113,93 dolara kadar yükseldi.

60 milyon varil petrol acil kullanıma açıldı

Uluslararası Enerji Ajansı’na (UEA) üye 31 ülke, dün acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmaya varmıştı. IEA Başkanı Fatih Birol küresel enerji güvenliğinin tehdit altında olduğunu ve halihazırda kırılgan seyreden toparlanma üzerinde yeni bir risk oluşturduğunu belirtmişti.