Ekonomi Petrol çakıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol çakıldı

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde vaka sayısının artması piyasaları alt üst etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belirsizliklerin devam etmesi altın fiyatını arttırırken petrol fiyatlarını düşürdü. İran gibi petrol arz eden ülkelerdeki ölümler ile birlikte, diğer petrol üreticilerinin de aktivitelerinin aksaması ihtimali fiyatlar üzerindeki psikolojik baskıyı da arttırıyor. OPEC toplantısı sonrası son beş yılın en düşük seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı 45 dolara kadar düştü.

Yüzde 9 kayıp yaşadı

  • Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 9 kayıp gösterdi.

Gıda karşılığı petrol
DÜNYA
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