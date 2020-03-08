Petrol çakıldı

Belirsizliklerin devam etmesi altın fiyatını arttırırken petrol fiyatlarını düşürdü. İran gibi petrol arz eden ülkelerdeki ölümler ile birlikte, diğer petrol üreticilerinin de aktivitelerinin aksaması ihtimali fiyatlar üzerindeki psikolojik baskıyı da arttırıyor. OPEC toplantısı sonrası son beş yılın en düşük seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı 45 dolara kadar düştü.

Yüzde 9 kayıp yaşadı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 9 kayıp gösterdi.