Petrol piyasasında ABD-OPEC savaşı: Tahminler yükseldi

Suudi Arabistan'ın 4 Haziran'da yaptığı sürpriz petrol üretim kesintisi açıklaması fiyatları bir miktar yukarı çekti. Bazı analistler, şu anda varil başına 77 doların üzerinde olan Brent fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 100 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyorlar.





Bu arada ABD petrol ve doğal gaz üretimi rekor seviyelere doğru sürünürken, ihracat yeni zirvelere ulaşıyor.





Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Suudi kesintileri, küresel piyasadan günde 1 milyon varil veya toplam arzın yaklaşık yüzde 1'ini çekebilir.





Bu, Suudi Arabistan ve OPEC+ kartelinin diğer üyeleri tarafından 500.000 varillik sürpriz kesintinin Brent'i bir günde varil başına 5 dolar artırdığı Nisan ayından çok daha küçük bir sıçrama oldu.





Küresel petrol piyasası, özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Rus enerji ürünlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle sürekli bir değişim içinde.





Ancak geçtiğimiz yıl boyunca, küresel piyasaların istikrar kazanmasına yardımcı olan önemli bir faktör artan ABD üretimi oldu.

Bıden'ın petrolle imtihanı





Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ham petrol üretimi, Covid-19 pandemisinden hemen önce, 2019'un sonunda günde 13 milyon varil ile zirve yaptı. Ardından, düşen talep fiyatların düşmesine neden olduğundan ve sektör milyarlarca dolar kaybettiğinden, 2021'de günde 10 milyon varilin altına düştü.





Biden 2021'de başkan olduğunda, yenilenebilir enerjiye agresif bir geçiş ve sonunda fosil yakıtların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.





Ardından petrol fiyatları yükseldi ve 2022'nin ortalarında benzin fiyatları galon başına 5 doları gördü. Biden tavrını değiştirdi. Fiyatları düşürmek için daha fazla petrol ve gaz üretmeleri için Amerikan enerji firmalarına baskı yapmaya başladı. Pandemi dönemindeki kayıplar ve ondan önceki yıllardaki aşırı üretim nedeniyle petrol dünyası buna karşı çıktı.





Yine de ABD üretimi, ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yayınlanan en son veri noktasına göre, bir yıl önceki günlük 11,7 milyon varil petrolden Mart ayında 12,7 milyon varile yükseliyor. Yani mevcut üretim seviyeleri, 2019'daki rekor üretimin sadece yüzde 2,3 altında. EIA, ABD üretiminin 2024'e kadar bu seviyelerde kalacağını tahmin ediyor.

ABD'nin OPEC'e karşı kozu ne kadar etkili?





ABD her zamankinden daha fazla petrol ürünü ihraç ediyor. ABD'nin benzin ve jet yakıtı gibi ham ve ham ürün ihracatı Mart ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştı. 1 Haziran tarihli bir araştırma notunda Citi, rekor ABD petrol ihracatının dünya arzını yumuşatmaya ve fiyatları kontrol altında tutmaya yardımcı olduğunu belirtti.





ABD enerji firmaları özel sektörde var olduğundan, Biden onları Suudi Arabistan ve diğer birçok OPEC+ ülkesinin yaptığı gibi bir hükümet aracı olarak kullanamıyor. Ancak ABD enerji endüstrisi yine de Suudi liderliğindeki tedarikleri sıkı ve fiyatları yüksek tutma çabalarına karşı koymaya yardımcı oluyor.

Goldman Sachs: Petrol fiyatları 6 dolara kadar yükselir





Uzmanlar, tüketicilerin, her iki tarafın da başka bir uzun mücadeleye hazırlıklı olmasını söylüyor.





Goldman Sachs'a göre Suudi Arabistan'ın günde 1 milyon varil üretim kesintisi yapacağını açıklamasının ardından ham petrol fiyatları varil başına yaklaşık 6 dolar ekleyebilir.



