Petrol stoku olmayan yandı

Uzun yıllardır yapılan boru hattı ve depolama tesisi gibi enerji altyapısı yatırımları sayesinde Türkiye’nin bu krize birçok ülkeye göre daha hazırlıklı olduğu ifade ediliyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri de ülkemizin bu konumunu güçlendiriyor. Türkiye; Gabar, Batman, Adıyaman ve Dicle gibi sahalarla yerli petrol ve doğal gaz üretimini artırıyor. Karadeniz’deki doğal gaz üretimi ve Sakarya Gaz Sahası gibi yeni kaynaklar da, dışa bağımlılığı azaltma politikasının merkezinde yer alıyor. Öte yandan, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), TürkAkım ve diğer boru hattı projeleri, Türkiye’yi sadece enerji tüketicisi değil aynı zamanda enerji koridoru hâline getiriyor; bu da arz kesintilerinde hızla alternatif tedarik yolları sağlıyor. Boru hatları ve gelişmiş LNG terminalleri, farklı kaynaklardan doğal gaz ve petrol sağlanmasını mümkün kılıyor. Türkiye’nin güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji yatırımları da fiyat dalgalanmalarına karşı iç enerji talebini destekliyor. Bu kapsamlı yatırımlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen ülkenin enerji arz güvenliğini artırarak hem ekonomik istikrarı hem de enflasyon baskısını sınırlamaya yardımcı oluyor.