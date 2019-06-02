Petrol üretiminde 17 yılın rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık” dedi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulunan Dönmez, buradaki Çeşmekolu-2 adlı kuyuda ilk sondaja da start verdi. Dönmez, “İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu: ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe ilk defa iniyoruz” dedi. Bölgedeki incelemelerinin ardından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünde düzenlenen iftara katılan Dönmez, buradaki konşmasında ise, “Yeni Türkiye”nin inşa edildiğini belirtti.

3 SAHADA 22,5 MİLYON VARİL PETROL

Kara alanlarında yürütülen çalışmalarla 300 bin hanenin 10 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak doğal gaz keşfinin Türk milletini heyecanlandırdığını aktaran Dönmez, Diyarbakır ve Siirt’te 3 sahadaki petrol keşiflerinde ise toplam yerinde rezervin 22,5 milyon varil civarında olduğunu bildirdi. Bu keşiflerle Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacaklarını aktaran Dönmez, “Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla hidrolik çatlatma yöntemi gerçekleştirdik. Diyarbakır’da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya’da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz” dedi.

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ÇATLATMA OPERASYONLARI SÜRECEK

Yapılan sismik analizlerde derinde kaya gazı potansiyeli tespit ettiklerini de söyleyen Dönmez, “Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum” dedi. 2019’da arama sahalarında daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirlediklerini de söyleyen Dönmez, bu kapsamda Batman, Adıyaman ve Trakya’da çalışma olacağını belirtti.

PETROL ÜRETİMİNDE 17 YILIN REKORU KIRILDI

Türkiye Petrolleri’nin 2018’de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığına işaret eden Dönmez, sözlerimi şöyle sürdürdü: “2019’da ise günlük üretimimiz yaklaşık 46 bin varil civarında devam ediyor. Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğal gaz üretimi sürüyor. Özel sektörümüz de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletimizin kullanımına sunuyor. Doğal gaz tarafında ise 110’un üzerinde kuyuda doğal gaz üretimi devam ediyor. 2019’un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğal gaz üretiminde ise yüzde 33’lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık. Son yıllarda petrol doğal gaz ve kısmen kömür ithalatına ortalama 40 milyar dolar ödüyoruz.”

YAVUZ TEMMUZDA SONDAJA HAZIR

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çeken Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda sondaja planlandığı gibi devam ettiğini aktardı. Diğer derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un da teknolojik geliştirme ve iyileştirme çalışmaların sürdüğünü, aktaran Dönmez, onun da haziran ayı içinde yeni görev alanına gönderileceğini dile getirdi. Dönmez, Yavuz’un, Temmuz’da sondaja hazır duruma geleceğini bildirdi.

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KIBRISA YİNE SESSİZ KALMAYIZ

Akdeniz’de her zaman çözümden yana tavır takındıklarını vurgulayan Dönmez, “Önceliğimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını sonuna kadar savunmak” dedi. Dönmez, “Akdeniz’de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldu bittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler” diye konuştu. Bakan Dönmez, Türkiye’nin, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün olduğu gibi bugün de sessiz kalmayacağını belirtti.

Çalışmalar dört koldan sürüyor

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, “Denizlerimizi derin ya da sığ deniz farkı gözetmeksizin tarıyor ve sondaj faaliyetlerimizi nihayete ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kuzupınarı-1 kuyumuzda sığ deniz sondajımıza 3 bin 439 metre derinlikte devam ediyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor. İnşallah kuyumuzu Haziran sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz için kurduğumuz hayallerimiz, koyduğumuz hedeflerimiz gerçek olana kadar asla durmayacağız. Hedefimiz bağımsız enerji, gayemiz Güçlü Türkiye” ifadelerini kullandı.