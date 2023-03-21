Pide 10 lira

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının 10 lira olacağını açıkladı. Geçen yıl Türkiye’de uygulanan azami pide fiyatının 300 gramının 6 lira, kilogram fiyatının ise 20 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Pidenin kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor. Yani geçen yıl ile bu yıl arasında yaklaşık yüzde 60-62'lik bir fiyat değişimi meydana geldi. Geçen sene pidelik un 265 lira iken bu yıl 550-600 lira civarında oldu. Geçen yıl susam 33 lirayken bu sene 60 lira oldu. Dolayısıyla genel farklara ve TÜİK enflasyon oranlarına baktığımızda, geçen yıla oranla pidenin her zaman en makul seviyede vatandaşa ulaşması konusunda bu yıl da gerekli fedakarlığı yaptık" diye konuştu.