Ekonomi Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankasında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda

Avrupa Merkez Bankasının 13 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek toplantısında, varlık alım programının sona erdirilmesi bekleniyor.

AA
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası

Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), 13 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek toplantısında varlık alım programının sona erdirilmesini kesinleştireceğini bildirdi.

ECB'nin yarın yapılacak toplantısı, bu hafta piyasaların odak noktasında bulunuyor. Toplantıda, bankanın varlık alım programını sona erdirmesi öngörülüyor. ECB'nin faizlerde ise değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, ECB'nin, yarın gerçekleşecek toplantısında varlık alım programının sona erdirilmesini kesinleştireceğini bildirdi.

ECB'nin faiz oranlarını Eylül 2019'da artıracağı öngörüsünde bulunan Allen, bunun Avro Bölgesi'nde büyümenin sürmesi durumunda gerçekleşebileceğini kaydetti. Allen, Avro Bölgesi'nde enflasyonun bankanın beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ancak gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Allen, olası bir faiz artırımının ne kadar ve ne zaman olacağı konusunun şüpheli olduğunu ifade ederek, ECB Başkanı Mario Draghi'nin, bu konuyu tartışmadıklarına dair açıklamalarda bulunacağını iddia etti.

Allen, ECB'nin varlık alımını sonlandırmasının ardından bunun yerine bankalara daha uzun vadeli krediler sağlanabileceğini kaydetti.

"ECB, varlık alım programını sonlandıracak"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte de ECB'nin varlık alım programını sonlandıracağını belirterek, gerileyen petrol fiyatlarıyla bankanın enflasyon tahminini düşüreceğini, büyüme tahmininin de aşağı yönlü revize edileceğini söyledi.

ECB'nin sözlü yönlendirmede uyumlu olacağını ifade eden Houte, bankanın büyümenin zarar görmesi halinde aksiyon alınacağına dair vurgu yapabileceğini aktardı.

REKLAM

Houte, ECB'nin daha "güvercin" tonda bir iletişim içerisinde olacağını da kaydetti.

"ECB, tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense ise ECB'nin varlık alım programını sonlandıracağını, bu yüzden tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacağını ve bunun banka için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Hense, ECB'nin faiz oranları konusunda harekete geçme ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, bankanın izlemede kalmak için hala zamanı olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, uzun vadeli refinansman işlemleri konusunda konuşmak için daha erken olacağının tekrar edileceği öngörüsünde bulunan Hense, ECB'nin, İtalyan bankalarına yardım etmek istediği gibi bir görüntüye de sahip olmak istemediğini ifade etti.

ATAK ihracatında son adım: Uzak Doğu ziyareti planlanıyor
EKONOMİ
ATAK ihracatında son adım: Uzak Doğu ziyareti planlanıyor

Cumhurbaşkanı konuşuyor
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı konuşuyor

TEI'den yerli üretim için stratejik ortaklık
EKONOMİ
TEI'den yerli üretim için stratejik ortaklık

/**/
Bizi kimseye muhtaç etmeyin

Bizi kimseye muhtaç etmeyin

​Cumhurbaşkanı: Çok acil olmadıkça bir şey ithal etmeyin.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.
Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
Son sözleri

Son sözleri

​Şehit Emniyet Müdürü Verdi, kendisine ateş etmeye hazırlanan saldırgana bunları söyledi.
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.
6 puan farkıgördü tarafını seçti

6 puan farkıgördü tarafını seçti

Akşener: Tercihine saygı duydum, başarılar diledim.
İstanbul'da ilk kar

İstanbul'da ilk kar

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Gündüz kayak öğleden sonra deniz

Gündüz kayak öğleden sonra deniz

​Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerini derledik.

Atama müjdesi

Atama müjdesi

Sağlık Bakanı: 25 bin kişinin ataması yapılacak.
Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Halk çaresiz kaldı, parlamento acil toplandı.

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Altuğ Verdi gözyaşı ve dualarla uğurlandı.
Şehadetini biliyordu

Şehadetini biliyordu

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kızı: Babam şehit olursam dik dur diyordu, dik duracağım.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.