Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda

Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), 13 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek toplantısında varlık alım programının sona erdirilmesini kesinleştireceğini bildirdi.

ECB'nin yarın yapılacak toplantısı, bu hafta piyasaların odak noktasında bulunuyor. Toplantıda, bankanın varlık alım programını sona erdirmesi öngörülüyor. ECB'nin faizlerde ise değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, ECB'nin, yarın gerçekleşecek toplantısında varlık alım programının sona erdirilmesini kesinleştireceğini bildirdi.

ECB'nin faiz oranlarını Eylül 2019'da artıracağı öngörüsünde bulunan Allen, bunun Avro Bölgesi'nde büyümenin sürmesi durumunda gerçekleşebileceğini kaydetti. Allen, Avro Bölgesi'nde enflasyonun bankanın beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ancak gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Allen, olası bir faiz artırımının ne kadar ve ne zaman olacağı konusunun şüpheli olduğunu ifade ederek, ECB Başkanı Mario Draghi'nin, bu konuyu tartışmadıklarına dair açıklamalarda bulunacağını iddia etti.

Allen, ECB'nin varlık alımını sonlandırmasının ardından bunun yerine bankalara daha uzun vadeli krediler sağlanabileceğini kaydetti.

"ECB, varlık alım programını sonlandıracak"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte de ECB'nin varlık alım programını sonlandıracağını belirterek, gerileyen petrol fiyatlarıyla bankanın enflasyon tahminini düşüreceğini, büyüme tahmininin de aşağı yönlü revize edileceğini söyledi.

ECB'nin sözlü yönlendirmede uyumlu olacağını ifade eden Houte, bankanın büyümenin zarar görmesi halinde aksiyon alınacağına dair vurgu yapabileceğini aktardı.

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Houte, ECB'nin daha "güvercin" tonda bir iletişim içerisinde olacağını da kaydetti.

"ECB, tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense ise ECB'nin varlık alım programını sonlandıracağını, bu yüzden tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacağını ve bunun banka için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Hense, ECB'nin faiz oranları konusunda harekete geçme ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, bankanın izlemede kalmak için hala zamanı olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, uzun vadeli refinansman işlemleri konusunda konuşmak için daha erken olacağının tekrar edileceği öngörüsünde bulunan Hense, ECB'nin, İtalyan bankalarına yardım etmek istediği gibi bir görüntüye de sahip olmak istemediğini ifade etti.

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