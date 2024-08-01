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Ekonomi

Planlı tarıma geçişte son bir ay

Türkiye, eylül ayından itibaren hububat, baklagil, yağlı tohumlar başta olmak üzere planlı üretim dönemine geçiyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:32 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler yapılacak planlama ile 3 yıl sonrasına kadar hangi arazisine ne ürünü ekeceğini bilecek. Hububat, baklagil ve yağlı tohumlardan başlatılacak olan planlı üretim modelleri ülkedeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 70'ini kapsarken diğer ürünler için de planlama en kısa süre içerisinde yapılacak ve Türkiye ürünlerde fiyat dalgalanmasının önüne geçebilecek.

SUYA GÖRE MODEL

Planlı üretim modelinin temelini oluşturan su bulunabilirliği için Türkiye'nin 945 su havzasına ayrı ayrı üretim deseni oluşturuldu. Havzaların su durumuna göre belirlenen ürünler çiftçilere verilecek ve çiftçiler planlı tarımın ilk adımını atmış olacak. Eylülde erişime açılacak sistem, çiftçilere büyük kolaylıklar sağlayacak.




#Tarım
#Üretim
#Ekonomi
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