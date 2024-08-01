Planlı tarıma geçişte son bir ay

Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler yapılacak planlama ile 3 yıl sonrasına kadar hangi arazisine ne ürünü ekeceğini bilecek. Hububat, baklagil ve yağlı tohumlardan başlatılacak olan planlı üretim modelleri ülkedeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 70'ini kapsarken diğer ürünler için de planlama en kısa süre içerisinde yapılacak ve Türkiye ürünlerde fiyat dalgalanmasının önüne geçebilecek.