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Ekonomi

Plastik sektörü bunu başardı

Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektöründe ara eleman sorununu kapatacak çalışma yaptıklarını ve bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi.

04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yavuz Eroğlu.
Yavuz Eroğlu.

Farklı sektörler, iş gücü piyasasındaki ara eleman sorununa kendi hedefleri kapsamında çözümler geliştiriyor. Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektöründe ara eleman sorununu kapatacak çalışma yaptıklarını ve bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi. Sektörde ara eleman sorununu meslek lisesi yatırımlarıyla büyük oranda çözdüklerini sadece paketleme yapacak kişilere ihtiyaç olduğunu belirtti. Ücretlerin yükseltilmesi ve etkili eğitim politikası sayesinde sonuç alınacağını kaydeden Eroğlu, “Sektöre eleman yetiştiren teknik liselerimizin mezunları, firmalarımızda çalışıyor. Önceleri AVM’lere kaptırdığımız gençlere deneme sürecinde yüksek maaş vererek sorunu çözmeye çalıştık. Açılan ilk okulumuzun mezunlarının sektördeki istihdam düzeyi yüzde 90 civarında. İkinci okulumuzda yüzde 75’leri bulduk” dedi.

ATIK STRATEJİK ÖNEMDE

Eroğlu, İstanbul’daki basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Eroğlu, ambalaj, beyaz eşya, otomotiv, elektronik, inşaat ve savunma sanayii için yılda 11 milyon tona yakın plastik mamul üreten Türk plastik sanayii, üretimdeki başarısını geri dönüşümle desteklemeye odaklandığını söyledi. Atık bulmanın zor olduğunu ve gitgide zorlaşacağını ifade eden Eroğlu, “Cari açık ve çevreyi koruyabilmenin ilacı atık. Farklı sektörlerden birçok marka, geri dönüştürülmüş hammaddeye ulaşmak için büyük bir rekabete girecek” dedi.




#Plastik Sektörü
#Ticaret
#Yatırım
#Üretim
#Yavuz Eroğlu
#PAGÇEV
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