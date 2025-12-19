Pluxee Hediye İşverenin yükünü hafifletiyor

Pluxee’nin kurumsal hediye çözümü “Pluxee Hediye” ile şirketler, yeni yıl döneminde çalışanlarına hediye vermeyi kolay ve hızlı bir deneyime dönüştürüyor. Zengin marka ağı sayesinde farklı kategorilerde geniş bir seçim alanı sunan platform, çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre uygun hediyeyi özgürce belirlemesine imkân tanıyor.
Yeni yıl döneminde pek çok şirket, çalışanlarına teşekkür etmenin anlamlı bir yolunu arıyor. Ancak hediye seçimi, tedarikçi görüşmeleri ve dağıtım gibi süreçler çoğu zaman beklendiğinden daha fazla zaman ve iş yükü yaratabiliyor. Pluxee, ‘Pluxee Hediye’ çözümüyle bu süreci kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ister dijital ister fiziki kart seçenekleriyle hızlı bir şekilde yönetiyor; hediye vermeyi zahmetli bir operasyon olmaktan çıkarıp pratik ve yönetilebilir bir deneyime dönüştürüyor.
81 İLDE ALIŞVERİŞ İMKÂNI
Pluxee Hediye ile işverenler, çalışanlarına tanımladıkları bakiyeleri Türkiye’nin 81 ilinde gıda, giyim, teknoloji, seyahat, ev & yaşam, akaryakıt, online alışveriş ve daha pek çok kategorideki birbirinden seçkin markada kullanma imkânı sağlıyor. Talebe ve ihtiyaca göre hem dijital hem de fiziki olarak sunulabilen hediye çözümü, yüzde 45’e varan vergi avantajı ile yeni yıl bütçesini daha verimli yönetmek isteyen kurumlara maliyet avantajı sağlıyor. Pluxee Hediye ile çalışanlar kendilerine tanımlanan bakiyeyi ister tek seferde ister ihtiyaç duydukça parça parça harcayabiliyor. Beymen, Pegasus, Boyner, Hepsiburada, Teknosa, A101 ve Şok gibi Türkiye’nin önde gelen birçok markasının da yer aldığı geniş marka ağından kolayca seçim yapabiliyorlar.
Hediye süreçlerini daha kolay yönetin
- Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, “10 ülkede 8.700 çalışanla yaptığımız araştırma, çalışanların artık emeklerinin karşılığında daha net, somut ve kişiselleştirilmiş haklar beklediğini gösteriyor. Türkiye’de de çalışanların yüzde 36’sı ihtiyaçlarına uygun yan hakları daha cazip buluyor” dedi. Birçok işverenin, çalışanlarını özel hissettirecek ancak operasyonel açıdan yük olmayacak hediye çözümü arayışına girdiğini ifade eden Hekimoğlu, “Pluxee Hediye ile tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz; çalışanlara esnek kullanım imkânı sunarken, şirketlere de hediye süreçlerini hızlı ve zahmetsiz yönetebilecekleri pratik bir platform sağlıyoruz” diye konuştu.