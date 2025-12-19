Pluxee Hediye İşverenin yükünü hafifletiyor

Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, “10 ülkede 8.700 çalışanla yaptığımız araştırma, çalışanların artık emeklerinin karşılığında daha net, somut ve kişiselleştirilmiş haklar beklediğini gösteriyor. Türkiye’de de çalışanların yüzde 36’sı ihtiyaçlarına uygun yan hakları daha cazip buluyor” dedi. Birçok işverenin, çalışanlarını özel hissettirecek ancak operasyonel açıdan yük olmayacak hediye çözümü arayışına girdiğini ifade eden Hekimoğlu, “Pluxee Hediye ile tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz; çalışanlara esnek kullanım imkânı sunarken, şirketlere de hediye süreçlerini hızlı ve zahmetsiz yönetebilecekleri pratik bir platform sağlıyoruz” diye konuştu.