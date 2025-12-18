Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti: Milyonlarca evde kullanılıyordu, piyasadan toplatılıyor

Türkiye genelinde temizlik rutinlerinin vazgeçilmezi olan, hemen her market rafında karşımıza çıkan popüler bir temizlik ürünü hakkında şok edici bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son denetimlerde, halk sağlığını doğrudan tehdit ettiği belirlenen o ürünün satışı tamamen yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık yetkililerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, söz konusu ürünün teknik mevzuata aykırı olduğu ortaya çıktı.

1 /6 Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü sıkı denetimlerine bir yenisini daha ekledi. Yapılan incelemeler sonucunda, piyasada yaygın olarak bulunan bir temizlik ürününün standartlara uymadığı ve özellikle çocuklar için büyük risk taşıdığı tespit edildi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını tamamen yasaklayarak toplatma kararı aldığını duyurdu.

2 /6 PİYASADAN TOPLATILACAK

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden paylaşılan bilgilere göre; Metan markasına ait lavabo açıcı ürünün, çocuk emniyetli kapak mekanizmasına sahip olmadığı belirlendi. Mevzuata aykırı olan bu durum, ev kazalarına ve ciddi kimyasal yaralanmalara davetiye çıkardığı gerekçesiyle "güvensiz ürün" kategorisine alındı.



3 /6 Bakanlık, 17 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı bildirimle ürünün piyasaya arzını durdurdu. Halihazırda raflarda veya depolarda bulunan ürünlerin ise tek tek toplanması için süreç başlatıldı.

4 /6 Yasaklanan Ürünün Künyesi:

Marka: Metan

Ürün Tanımı: Metan Lavabo Açıcı

Barkod No: 8697430030015

Bildirim No: 2025120011

Temel Kusur: Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk.

5 /6 Evinizde bu barkoda sahip bir ürün bulunuyorsa, güvenlik gerekçesiyle kullanmamanız önerilmektedir.