Polis alımında KPSS ve mezuniyet müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin çok sayıda önemli açıklamada bulunan Bakan Soylu polis alımlarına gelen başvurulara ilişkin çok çarpıcı rakamlar paylaştı.

18 bin polis ve bekçi alımı için 580 bin kişinin başvuruda bulunduğunu dile getiren Bakan Soylu, kadın özel harekat alımı için adaylara polislik sınavlarını işaret ederken şart konulan KPSS puanın ise 65'e düşürülebileceğini kaydetti. Bakan Soylu 25. dönem polis alımına ilişkin ilan tarihinin ise Ağustos ya da Eylül olacağını ifade etti.

Bakan Soylu, Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı.

''ÖZEL HAREKAT OLMAK İSTEYENLER POLİSLİK SINAVLARINA GİRSİN''

Kadınların özel harekata alınmasıyla ilgili bir hazırlıkları olduğunu ifade eden Bakan Soylu şöyle konuştu;

''Bizim özel harekatta şu an 25 bin polisimiz var. Bizim için şu an yeterli bi sayı. Daha ziyade burada içeriden sınavla özel harekata alım yapmak. Özel harekat olmak isteyen kardeşlerime tavsiyem polislik sınavlarına girsinler, kazansınlar. Alırsak bundan sonra çok kısıtlı bir alım olacak. Bunu bi baza oturtturduk. Bundan sonra içeriden alım yapmak ilk tercihimiz olacak, gerekli olduğu takdirde dışarıdan alım yapacağız. İçeriden almak bizi daha rahatlatacak. O yüzden oraya girmelerini tavsiye ederim. Önce polis olsunlar biz oradan alacağız.''

LİSE MEZUNLARI DA ALINACAK

Kadın özel harekat noktasında, birimin içerisinde çok büyük bir alan açamayacaklarına da vurgu yapan Bakan Soylu, ''Ama belli bir sayıda alım yapacağız. Hazırlıkları sürüyor. Lise mezunu olanları da alacağız. Ama bir KPSS şartı olacak. Bu kardeşlerimiz de KPSS'ye girsinler. Kadın özel hareket adayları için KPSS puanın düşürülmesi söz konusu.'' dedi.

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Lise mezunu kadın adaylar da özel harekat birimi için başvuruda bulunabilecek.

KPSS PUANI 65'E DÜŞÜRÜLEBİLİR

Özel harekat alımında marjı açtığınızda gelen talebin 30 katı olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, ''10 bin alım yaptık 300 bin kişi başvurdu. 8 bin bekçi alımına 280 bin kişi müracaat etti. Bu noktada da eleme yapmak zorlaşıyor. Belki yüksek okul mezunlarında bunu arkadaşlarımla konuşacağım 70 olan barajı bunu 65'e düşürebiliriz. Yaşla ilgili bir düzenleme yaptık.'' diye konuştu.

Karakollara kurulacak güven masaları için 3 bin kadın polis alınacak.

AĞUSTOS-EYLÜL GİBİ ALIM İLANI ÇIKILACAK

25. dönem polis alımına ilişkin konuşan Bakan Soylu, ''Ağustos'un sonu gibi çalışma biter Ağustos Eylül gibi alım ilanı çıkabiliriz.'' dedi. 3 bin kadın polis alımının da yapılacağını belirten Bakan Soylu, alınacak polislerin bekçi çalışması gibi karakollarda kurulacak güven masalarında görev yapacağını kaydetti.

OYNAT 12:15 Polis alımında KPSS ve mezuniyet müjdesi Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında Ersin Çelik'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, polis alımındaki KPSS ve mezuniyet şartına ilişkin müjde verdi. BiP'te paylaş

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