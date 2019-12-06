Ekonomi Putin TürkAkımda ısrarlı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Putin ‘TürkAkım’da ısrarlı

Türkiye ve Rusya ayağı tamamlanan TürkAkım’ın, Bulgaristan tarafındaki çalışmalarının bilerek ertelenmesine Putin’den tepki geldi. Putin’in, “Eğer Bulgaristan projeyi yapmak istemiyorsa, Güney Avrupa’da bunu gerçekleştirecek farklı yollar buluruz” şeklindeki çıkışı, projeye verdiği stratejik ve ekonomik önemin göstergesi olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayıp oradan da Avrupa’ya ulaşacak TürkAkım’ın Bulgaristan topraklarında yavaşlayan inşaatı için Putin’den tepki geldi. Uzun süredir Rusya’ya yaptırımlar konusunda Güneydoğu Avrupa ülkelerine farklı baskılar kuran Avrupa ülkelerine aba altından sopa gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in alternatif güzergah çıkışı gecikmedi.

Fotoğraf: Arşiv

STRATEJİK ÖNEMDE

Bulgaristan’ın kasıtlı olarak inşaatı ertelediğini belirten Putin,Türkiye’den gelecek gazın yeni bağlantı noktalarına verilebileceğini duyurdu. Bu sert çıkış, Moskova Yönetimi’nin projeye verdiği stratejik ve ekonomik önemin göstergesi olarak yorumlandı. Petrol ve doğalgaz hatları üzerinden Avrupa’nın kendine bağlılığını artırmak isteyen Moskova Yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin daha önce aynı yöntemle eneji nakil hatları projelerini ertelemesi üzerine Türkiye’yi işaret etmiş ve TürkAkım’a onay vermişti. Putin, Bulgaristan’ın TürkAkım doğal gaz boru hattının inşaatını kasıtlı olarak yavaşlattığını savunarak, “Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, Güney Avrupa’da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz” dedi. Putin, Rusya’yı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Soçi kentinde görüştü.

SIRBİSTAN ALTERNATİF GÜZERGAH OLABİLİR

  • Putin Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü.
  • Putin’in Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında konuyu gündeme getirmesi, Türkiye üzerinden gelen hattı Bulgaristan dışından Romanya ve Sırbistan güzergahını kullanabileceği planını akla getirdi. Nitekim Putin söz konusu görüşmenin ardından, “Sırbistan, TürkAkım’ın Güney Avrupa’da karada devam eden kısmı olan gaz iletim sisteminin inşasına katıldı. Boru hattının Sırbistan’daki inşaatı gelecek haftalarda tamamlanacak” diye konuştu. Sırbistan’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik anlaşma sağlandığını belirten Putin, “Sırbistan’daki yer altı gaz depolama tesislerinin kapasitesini 750 milyon metreküpten 2 milyar metreküpe çıkaracağız” ifadesini kullandı.

Bulgaristan kasıtlı olarak erteliyor

  • TürkAkım boru hattının inşasıyla ilgili Bulgaristan’a yönelik eleştirilerde bulunan Putin, şunları kaydetti: “Bulgaristan, Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan’a sevk edilmesi için Rusya’ya sağladığı güvencelere ve ilettiği taleplerine rağmen, ne kadar üzücü ve garip dursa da projenin inşaatını kasıtlı bir şekilde erteliyor. Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, gerçekleştirecek farklı yollar buluruz.” Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise, sürecin AB’nin zorunlu prosedürleri nedeniyle sarktığını belirtti. Alternatif güzergah aranabileceğini söyleyen Borisov, “Bulgaristan’ın AB ve NATO’nun güçlü bir üyesi olmasından siyasi nedenlerden dolayı memnuniyetsizlik duyuyorlar” ifadesini kullandı.

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