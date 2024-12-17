Rakam üçüncü toplantıya kaldı

Doğrudan 7 milyon asgari ücretliyi, dolaylı olarak toplumun tamamını yakından ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için dün ikinci kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK sunum yaptı. İşçi ve işveren temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği ikinci toplantıdan da asgari ücret için rakam telaffuz edilmedi.





VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLSÜN

İşveren ve hükümet tarafından bir rakam açıklamalarını istediklerini ifade eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, herhangi bir rakam açıklanmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Kötü günler geride kaldı” dediğini hatırlatan Ağar, “Kötü günlerin geride kalması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını mutlu eder, sevindirir. Kötü günler geride kaldıysa, bu güzel günlerden, iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Madem kötü günler geride kaldı, bu asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim" diye konuştu.





ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA BİTER

Gerçekleşen enflasyonun üzerinde bir beklentileri olup olmadığı sorusuna cevap veren Ağar, “İnsanların yaşadığı şartları hepimiz biliyoruz. O nedenle biz şu anda gerçekleşen-gerçekleşmeyen, bunda da değiliz. Biz geçinilebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücreti de hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz” dedi. Görüşmenin 50 dakika sürdüğünü ifade eden Ağar, üçüncü toplantının gününün henüz belli olmadığını ifade ederken, sürecin üçüncü toplantıda biteceğini tahmin ettiğini belirtti.





MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon belirliyor. En az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu kabul ediliyor.



