Reasürans piyasalarında kapasite ihtiyacı var

Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, reasürans yenilemeleri, artan maliyetlerin sanayi ve ticari sigortalara yansımaları ve sahadaki izlenimlerini anlattı. 2024 yılı başı itibarıyla sanayi ve ticari sigortalarda fiyatların arttığını, fiyat artışlarının işletmeye ve bölgeye göre farklılıklar göstereceğini belirten Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, sigorta fiyatlarının minimumda %25 ila 30 civarında artacağını, bunun bazı işletmelerde ikiye katlanacağını vurguladı. Son dönemde çok konuşulan fiyat artışlarının nedenlerine değinen Şişli, geçmiş dönemlerde sigorta fiyatlarının rekabetçi olması nedeniyle dünya ortalamalarının altında rakamlarla risklerin sigortalandığını belirterek, son dönemde dünyada sadece deprem değil diğer doğal afetlerin etkisiyle süregelen durumun değiştiğini söyledi. Şişli, “Rakamlarla örnek vermek gerekirse Türkiye’de Kahramanmaraş Depremi’nde toplam sigortalı hasar 5 milyar dolardı, İtalya’da ise 4 milyar dolara yakın fırtına hasarı ödendi ki, bu çok ciddi bir rakam” diye konuştu.

2023 yılının 9 aylık döneminde dünyada, doğal afetlerden kaynaklı 263 milyar dolar hasar oluştuğunu, bunun da %40’ının sigortalı hasar olduğuna dikkat çeken Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Tabii ki, bunun bir etkisi var. Bunun yanında sigorta ve reasürans piyasalarını dünyadaki diğer finans piyasalarından ayırmak imkansız. Tüm dünyada faizler artarken, enflasyonist ortama girilmişken ve enflasyondan dolayı maliyetler artarken; haliyle bunun da sigortaya yansımaları oluyor. Özellikle reasürans piyasalarında ciddi bir kapasite ihtiyacı var. Bu kapasite ihtiyacı arttıkça sigortanın da fiyatı artıyor. Yani standart bir arz talep dengesi olayı aslında. Sektör olarak bizim reasürans maliyetimiz neredeyse ikiye katlandı, hatta bazı alanlarda üçe katlandı. Biz de açıkçası dünyadaki trendleri takip etmek zorundayız. Biz de reasüransımızı dünyadaki belirli piyasalardan alıyoruz ki, bunda Avrupa ve Amerika başı çekiyor. Oradaki fiyatlar arttığı zaman biz de bundan doğrudan etkileniyoruz ve bunu yansıtmak zorunda kalıyoruz, hayatta kalabilmek adına.”