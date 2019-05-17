Rekolte beklentisi 20 milyon ton

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl buğday ekim alanlarının geçen seneye göre yüzde 5 azaldığını belirterek, "Ancak buğday üretiminde yağışlar sayesinde geçen yıla göre kayıp olmayacağını öngörüyor, en az 20 milyon ton rekolte bekliyoruz" dedi. Son 18 senede yıllık ortalama yüzde 1-1,5 olan daralmanın 2019'da yüzde 5'e çıktığını dile getiren Ulusoy, şöyle devam etti: "Hem mahsullerin hasat edilememesi hem yağışların sürmesi nedeniyle toprağın rutubet derecesinin yüzde 60-70'lere çıkması buğday ekimini engelledi. Özellikle Güneydoğu'da ekim alanlarında ciddi azalma yaşandı. Yüzde 5 düşüşün sebebi bu. Ancak bu durumun yağışların çok iyi gitmesi sayesinde telafi edileceğini düşünüyoruz." Ulusoy, geçen yıl buğdayın tonu için bin 50 lira fiyat belirlendiğini, bu yıl geçen yıla göre yüzde 29'luk artışın söz konusu olduğunu bildirdi. Ekim alanlarının azalmamasının yolunun çiftçinin para kazanmasından geçtiğini kaydeden Ulusoy, "Biz sanayiciler olarak, 'Ucuz mal alalım' demiyoruz. Eğer biz, 'Ucuz ham madde alalım' dersek üretim azalır ve ham maddeyi bulamayız. Sanayici olarak çiftçinin para kazanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Eren Günhan Ulusoy

TÜRKİYE İLE KİMSE REKABET EDEMEZ

Günhan Ulusoy, geçen yıl yurt dışına 3,5 milyon ton un ihraç ettiklerini ve bunun karşılığında bir milyar 50 milyon ton gelir elde ettiklerini belirtti. BM tarafından yardım programları için alınan unlardan bahseden Ulusoy, "BM'nin Yemen ve benzeri bölgelere göndermek için aldığı unların çok büyük kısmı Türkiye'den gidiyor" dedi. BM'nin genellikle 5-10 bin ton un için ihale açtığını dile getiren Ulusoy, “BM, bugüne kadar en fazla 20 bin ton un için ihaleye çıkardı. Ancak şimdi rakamın 60 bin tona ulaştığı bile oluyor. BM'nin ihalelerinde Türkiye'den iyi fiyat verebilecek ülke olmadığı gibi bizim kadar hızlı siparişleri hazırlayıp ulaştırabilecek ülke de yok” dedi.

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İSTİKRAR SAĞLANDIĞINDA İHRACAT YASAĞI KALKAR

Ulusoy, yerli buğdayla üretilen unda uygulanan ihracat yasağına da değinen Ulusoy, iç piyasada un fiyatlarının artmaması ve enflasyona baskı oluşturmaması için söz konusu kararın alındığını bildirdi. Ulusoy, "Bu yasağın ne zaman kalkacağı konusuna gelirsek, fiyat istikrarından emin olduğumuz zaman eski sisteme döneriz. Bunun için de haziran sonunu beklememiz lazım. Haziran sonu gelecek, buğdaylar biçilecek, 20 milyon ton buğdayı alırsak hatta Allah nasip eder de 20,5-21 milyon ton alırsak eski sisteme döneriz" ifadelerini kulandı.

LİSANSLI DEPOCULUK KAPASİTESİ ARTMALI



Lisanslı depoculuğun 2014 yılından bu yana desteklendiğini belirten Ulusoy, lisanslı depoculuk sayesinde çiftçinin gelirinin de artacağını vurguladı. Şu anda Türkiye’nin üretimiminin yüzde 10-15’i kadarını, 1-1,5 aylık stoku devrettiğini söyleyen Ulusoy, “Çin’de 12 aylık tüketim kadar stok devrediyorlar. Adam diyor ki bir sene kadar üretimim yarıya da düşse, ben yurt içinde fiyat istikrarımı korurum” dedi. Ulusoy, ABD’de 160 milyon ton olan lisanslı depoculuğun kapasitesinin Türkiye’de henüz 3,4 milyon ton olduğunu, bunun bir an önce artırılması gerektiğini de söyledi.