Rekor büyümede dikkat çeken detay: En son 2010 yılında böylesi görülmüştü

2020 yılında dünyada Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye 2021 yılına da hızlı girdi.

İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde de adeta gaza bastı.

İKİNCİ ÇEYREKTE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜK

Koronavirüs salgınının getirdiği yasakların da kalkması ile beklenen rekor büyüme oranına ulaşıldı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyüme elde etti. Ekonomide ilk çeyrekteki büyüme yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

GSYH'DE YÜZDE 52,4'LÜK ARTIŞ

Büyümedeki rekor artış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya da yansıdı. GSYH, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu.

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REKOR BÜYÜMEYİ SANAYİ SEKTÖRÜ SIRTLADI

Verilere bakıldığında rekor büyümeyi sanayinin sırtladığı görüldü. İkinci çeyrekte sanayide yüzde 40'ın üzerinde artış yaşandı. Sanayideki yukarı yönlü güçlü ivmeye rağmen inşaat ve tarımdaki artış ise yüzde 3 seviyesinde kaldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: ÜÇ ÇEYREKTİR ARTIŞ YAŞANIYOR

Öte yandan ikinci çeyrekte makine teçhizat yatırımlarındaki yüzde 35,2'lik artış ise dikkat çekti. Salgın sonrası hem içeride hem de dışarıda ortaya çıkan talebi karşılamak için üreticiler kapasite artışına gitmeye başlayınca bu da yeni makine ve ekipman ihtiyacını ortaya çıkardı. Söz konusu alandaki yatırım artışı sadece ikinci çeyreğe ait değil. Son üç çeyrektir makine teçhizat yatırımlarında yüzde 22,3, 39,3, 35,2 olmak üzere peş peşe artışlar yaşanıyor.

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Uzmanlar ise bu tabloyu 2010 yılına benzeterek hem Türk sanayisinin gücünü hem de büyümedeki ivmenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğinin işareti olarak yorumluyor.

Sanayideki yatırımların yanı sıra inşaat yatırımları ise yüzde 12,2 arttı.

Çeyrek bazında rekor büyümenin yanı sıra 2021 yılı için ise yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekleniyor.

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2020'DE DE SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Türkiye ekonomisi, 2020'de elde ettiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla koronavirüs salgınına rağmen bu alanda pozitif ayrışmayı başarmıştı.

Türkiye, G20 üyeleri arasında Çin'in ardından büyüme kaydeden ikinci ülke olurken, bu başarının ticari ilişkilerin yoğun olduğu Avrupa Birliği üyesi Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerdeki yüksek oranlı daralmaya rağmen sağlanması ise dikkati çekmişti.

YÜZDE 6'YA ÇIKARDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten de büyüme tahminlerine ilişkin güncelleme geldi. Moody's, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

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Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için yüzde 5 büyüme tahmini açıklarken, Fitch Ratings 7,9, Standard Poor's (S&P) Global yüzde 6,1, IMF 5,8, OECD ise yüzde 5,7'lik tahmin paylaştı.

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