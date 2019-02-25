Ekonomi Renault Diyalogla memnun edecek
OTOMOTİV

Renault ‘Diyalog’la memnun edecek

Renault Mais kurduğu Diyalog Merkezi ile müşterilerini memnun edecek. Müşterilerinin araçla ilgili sorununa anında çözüm üreten merkez için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Liderliğimize yaraşır bir dijital dönüşüme odaklandık” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Renault Mais Diyalog Merkezi
Renault Mais Diyalog Merkezi

Renault Mais, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak üzere kurduğu Renault Diyalog ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor.

Berk Çağdaş

SES ANALİZİYLE MEMNUNİYET ÖLÇÜLÜYOR

Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor. Renault Diyalog, gelen çağrıların yüzde 90’ının ilk 20 saniyede yanıtlandığı ve sistemde kayıtlı müşterisini herhangi bir doğrulamaya gerek kalmadan tanıyarak ismi ile hitap ediyor. Ayrıca Sestek yazılımı sayesinde müşterilerin duygu durumunu ses tonlarındaki titreşim ve desibel artışını göz önünde bulundurarak analiz ediliyor ve konuşma, metin haline getirilerek raporlama sürecine katkı sağlanıyor. 2018 yılında 24 bin başvuru dosyasını yanıtlayan Şikayet Yönetim Ekibi, her 10 başvurudan 9’unda memnuniyet sağlıyor.

HİZMETLERİMİZİ DİJİTALLEŞTİRİYORUZ

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, ‘’Renault Mais olarak, 2018 yılında lider marka ve sektörün en önemli oyuncularından biri olmanın getirdiği sorumluluk gereği, koşulsuz müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti konularında önemli bir yol kat ettik. Müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıyacağımız Renault Diyalog ile hizmetlerimizi dijitalleştirdik ve müşterilerimizin kesintisiz destek alabileceği bir platform oluşturduk. Gelişen teknoloji ve değişen müşteri beklentilerine paralel hayata geçirdiğimiz Renault Port ve Renault Yardımcı gibi uygulamalar ise, 360 derece hizmet anlayışımızın bir göstergesi olma özelliği taşıyor. 2019 liderliğimize yaraşır bir dijital dönüşüme odaklandığımız ve daha iyi hizmet vereceğimiz bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

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