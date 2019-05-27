Renault Fiat'ın birleşme teklifini inceliyor

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Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın bölge ana karargahı imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargahta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi. PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposunun da Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarak ise Trabzon kırsalını kullandıkları ortaya çıktı.