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Ekonomi Renault Fiatın birleşme teklifini inceliyor
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OTOMOTİV

Renault Fiat'ın birleşme teklifini inceliyor

Fransız otomobil üreticisi Renault İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'ın (FCA) birleşme teklifinin şartlarını "ilgiyle incelediğini" belirtti.

Haber Merkezi Reuters
Renault
Renault

Fiat Chrysler Renault'ya "dönüştürücü" bir birleşme teklifi iletti.

Renault açıklamasında "FCA'nın dostane önerisinin şartlarını dikkatlice inceledikten sonra, yönetim kurulu, böyle bir işletme birleşiminin fırsatını ilgiyle değerlendirmeye karar verdi. Bu karar Groupe Renault'nun imalat alanını rahatlatarak ve ortaklık için katma değer yaratıyor" dedi.

  • Renault "Bu görüşmelerin sonuçları hakkında piyasayı bilgilendirmek için, ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olarak ileride açıklama yapılacak" dedi.

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