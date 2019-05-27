Renault Fiat'ın birleşme teklifini inceliyor

Fiat Chrysler Renault'ya "dönüştürücü" bir birleşme teklifi iletti.
Renault açıklamasında "FCA'nın dostane önerisinin şartlarını dikkatlice inceledikten sonra, yönetim kurulu, böyle bir işletme birleşiminin fırsatını ilgiyle değerlendirmeye karar verdi. Bu karar Groupe Renault'nun imalat alanını rahatlatarak ve ortaklık için katma değer yaratıyor" dedi.
- Renault "Bu görüşmelerin sonuçları hakkında piyasayı bilgilendirmek için, ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olarak ileride açıklama yapılacak" dedi.