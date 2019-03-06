Renault’nun kalbi Bursa’da atacak

Avrupa’da yılın ilk otomobil fuarı Cenevre kapılarını dünya basınına açtı. Frankfurt ve Paris’in aksine, tarafsız nitelikte olmasından kaynaklı Cenevre Otomobil Fuarı, Alman, Fransız, Japon, İtalyan ve Koreli üreticiler için önemli bir gösteriye dönüştü.

HİBRİT CLİO’NUN PERDESİ KALKTI

Cenevre’nin Türkiye pazarı için en önemli yeniliği Bursalı Renault Clio oldu. Tümüyle yenilenen 5. Nesil Clio’nun fuarda dünya tanıtımı gerçekleştirildi. 2013’ten günümüze Avrupa’da sınıfının en çok satan modeli unvanını koruyan Clio’nun ilk kez hibrit versiyonu da Bursa fabrikasında üretilip dünya pazarlarındaki yerini alacak.

306 MİLYON AVRO YATIRIM YAPILDI

Bursa Renault’un hibrit üssü oldu. Yeni Clio birlikte Renault Bursa Fabrikası’nın önemi daha da artıyor. Yeni Clio için yapılacak 306 milyon avroluk yatırımın, 181 milyon avroluk kısmı Bursa’daki Oyak Renault fabrikasına ayrıldı. Clio’nun ana üretim üssü olarak Bursa belirlenirken, pazardaki talebe göre Slovakya ve Fransa fabrikasında üretim planlanıyor.

BURSA RENAULT’NUN HİBRİT ÜSSÜ

Nicolas Maure

5. Nesil Clio için diğer fabrikalarda da üretilse, hibrit motor başta olmak üzere birçok parçanın Türkiye’den alınması planlanıyor. Renault Avrasya Bölgesi Kidemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, “Türkiye’deki tedarikçilerle çalışmaktan çok memnunuz; diğer fabrikalarda üretim başlaması durumunda ana tedarik yerimiz Türkiye olacak” diye konuştu. Türkiye’de üretilecek hibrit motorlar Clio dışında Captur ve Megane modellerinde de yer alacak açıklaması yapan Maure, “Renault olarak dizel ve benzinli motorlarda üretimimize devam edeceğiz. Hibrit versiyon dışında Clio’da yüzde 100 elektrikli versiyon olmayacak” dedi.

900 MODELİN 150’Sİ İLK DEFA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Kapılarını 5 martta öncelikle basın için açan fuar, 17 marta kadar açık kalacak ve bu yıl 900’den fazla model sergilenecek. Dünya ve Avrupa olmak üzere 150’den fazla modelin ilk kez örtüsünün açılacağı fuara 700 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuarda tanıtımının ardından hemen satışına başlanacak ticari modeller dışında, otonom ve elektrikli çok sayıda yeni model de görücüye çıkacak.

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ÖZEL MODELLER BEĞENİYE SUNULACAK

Toyota 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda efsane modeli Corolla’nın iki yeni versiyonunu ilk kez beğenilere sunacak. Toyota, Corolla GR Sport ve Corolla Trek adlı spor versiyonlarla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Toyota Cenevre’de ayrıca GR Supra, GR Supra GT4 konsepti, AWD-i teknolojisine sahip Prius ve yeni Aygo’nun iki özel versiyonunu da sergileyecek.

İlk kez elektriklendi

Fuarın önemli yeniliklerinden biri de Peugeot’un tümüyle yenilediği başarılı modeli 208 olacak. Sınıfında rekabeti kızıştıracak modelin tarihinde ilk kez tümüyle elektrikli versiyonu da fuarda tanıtılacak. 340 km’lik menzile sahip elektrikli 208, bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak.