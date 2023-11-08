Resmi Gazete'de yayımlandı: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak

İsrail’in soykırımına açıktan destek veren ülkelerin ürünlerine yönelik başlatılan boykot akımına kredi kartları da eklendi. Türkiye’de birçok vatandaş, Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi TROY'a geçiyor. TROY’un kart sayısı ekim ayı itibarıyla 19 milyona, işlem hacmi de 47,9 milyar TL’ye yükseldi. İşlem hacminde son bir ayda yaşanan 17,4 milyar TL’lik artış dikkat çekti.