Rezervlerde 51 milyar dolarlık iyileşme

Ekonomi yönetiminin para ve maliye politikasında yaptığı reformların etkisiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv pozisyonundaki güçlenme hız kesmiyor. Swap hariç net rezervler, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından geçen 7 haftada toplam 51,4 milyar dolar arttı. Merkez Bankası’nın yaptığı döviz alımlarıyla swap hariç net rezerv 5 Nisan haftasında 8,5 milyar dolar, 12 Nisan haftasında 2,4 milyar dolar, 19 Nisan haftasında 2,1 milyar dolar, 26 Nisan haftasında 4 milyar dolar iyileşme kaydetti.

MAYISTA DÖVİZ ALIMINI YÜKSELTTİ

Mayıs ayında da alımlarını artırarak sürdüren Merkez Bankası’nın rezervlerinde, 3 Mayıs haftasında 9,8 milyar dolar, 10 Mayıs haftasında 15,1 milyar dolar ve 17 Mayıs haftasında 9,5 milyar dolarlık artış daha oldu. Merkez Bankası’nın mayıs ayının ilk üç haftasında aldığı döviz miktarı toplamı 33 milyar doları aştı.

NET REZERV ARTIYA GEÇEBİLİR

Son verilerle birlikte TCMB’nin swap hariç net rezervi eksi 14,1 milyar dolara yükseldi. Seçimden önce swap hariç net rezerv eksi 65,5 milyar dolar ile rekor düşük seviyeye gerilemişti. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda swaplar düşülmüş net uluslararası rezervlerin pozitif bölgeye geçme ihtimalini yüksek görüyor. Dış şoklara karşı Türkiye'nin kırılganlığını güçlendirme politikasını güden Merkez Bankası’nın turizm sezonuyla birlikte yurt dışından girecek dövizi alma konusunda daha etkin bir politika izlemesi öngörülüyor.

3 YILIN EN GÜÇLÜ HAFTALIK ARTIŞI

Merkez Bankası’nın 10 Mayıs haftasına ilişkin verilerine göre; brüt döviz rezervleri 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Toplam rezervler ise 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. 7 milyar 547 milyon dolarlık yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışına işaret etti. Yerel seçimlerden önceki pozisyonu gösteren 29 Mart ile biten haftada Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervleri 123 milyar 126 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin bugün açıklayacağı son verilerle birlikte toplam rezervlerin 140 milyar dolar civarına çıkacağı tahmin ediliyor.











