Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Rusya gübre ihracatında bu yıl rekor bekliyor: "ABD ile rekabet ediyoruz"

Rusya gübre ihracatında bu yıl rekor bekliyor: "ABD ile rekabet ediyoruz"

17:4118/12/2024, mercredi
AA
Sonraki haber
Rusya, gübre ihracatında bu yıl rekor bekliyor.
Rusya, gübre ihracatında bu yıl rekor bekliyor.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, Rusya'nın gübre ihracatının dost ülkelere gerçekleştiğini belirterek ABD, Kanada, Fas, Çin ve Suudi Arabistan ile rekabet ettiklerine vurgu yaptı.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, bu yıl ülkenin gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını belirtti. Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Guryev, Rusya'nın gübre ihracatının yüzde 75'inin dost ülkelere gerçekleştirildiğini kaydetti.


Andrey Guryev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuştu.

"Bu yıl rekor kıracağız"

Rusya'nın gübre ihracatının Asya'ya yüzde 60, Afrika'ya yüzde 18 ve Latin Amerika'ya yüzde 20 arttığını ifade eden eden Guryev, "Bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek mutlak rekoru kıracağız." dedi.


Rusya, küresel gübre piyasasında Çin'den sonra ikinci konumunda bulunuyor

Çin'den sonra ikinci sırada

Guryev, Rusya'nın ihracat pazarlarında özellikle Kanada, ABD, Fas, Suudi Arabistan ve Çin'le rekabet halinde olduğuna vurgu yaptı. Rusya, küresel piyasada Çin'in ardından yüzde 16'lık payla en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumunda bulunuyor.

#gübre
#Rusya
#tarım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CİMER'e şikayet nasıl yapılır?