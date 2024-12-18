Rusya gübre ihracatında bu yıl rekor bekliyor: "ABD ile rekabet ediyoruz"

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, bu yıl ülkenin gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını belirtti. Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Guryev, Rusya'nın gübre ihracatının yüzde 75'inin dost ülkelere gerçekleştirildiğini kaydetti.





Andrey Guryev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuştu.





"Bu yıl rekor kıracağız"

Rusya'nın gübre ihracatının Asya'ya yüzde 60, Afrika'ya yüzde 18 ve Latin Amerika'ya yüzde 20 arttığını ifade eden eden Guryev, "Bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek mutlak rekoru kıracağız." dedi.





Rusya, küresel gübre piyasasında Çin'den sonra ikinci konumunda bulunuyor





Çin'den sonra ikinci sırada