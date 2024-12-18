Rusya gübre ihracatında bu yıl rekor bekliyor: "ABD ile rekabet ediyoruz"

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, Rusya'nın gübre ihracatının dost ülkelere gerçekleştiğini belirterek ABD, Kanada, Fas, Çin ve Suudi Arabistan ile rekabet ettiklerine vurgu yaptı.
Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, bu yıl ülkenin gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını belirtti. Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Guryev, Rusya'nın gübre ihracatının yüzde 75'inin dost ülkelere gerçekleştirildiğini kaydetti.
"Bu yıl rekor kıracağız"
Rusya'nın gübre ihracatının Asya'ya yüzde 60, Afrika'ya yüzde 18 ve Latin Amerika'ya yüzde 20 arttığını ifade eden eden Guryev, "Bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek mutlak rekoru kıracağız." dedi.
Çin'den sonra ikinci sırada
Guryev, Rusya'nın ihracat pazarlarında özellikle Kanada, ABD, Fas, Suudi Arabistan ve Çin'le rekabet halinde olduğuna vurgu yaptı. Rusya, küresel piyasada Çin'in ardından yüzde 16'lık payla en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumunda bulunuyor.