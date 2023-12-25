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Ekonomi

Ona 'Tesla katili' diyorlar: Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu

Rusya, 'Amber” adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımını yaptı. “Tesla katili” lakabı takılan Amber'in tasarımı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla'dan daha da çirkin olduğu konuşuluyor.

11:54 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:12 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Amber-Multipla
Amber-Multipla

Rus-Ukrayna savaşı sonrası ambargolarla karşılaşan Rusya karşı hamle geliştirmeye çalışıyor.

Rusya yeni elektrikli otomobili 'Amber'i duyurdu. Tamamen Rusya'da üretilecek olan ve “Tesla katili” denilen otomobilin tasarımı ise pek iç açıcı değil.

'Multipla kadar çirkin'

Eektrikli otomobilin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu. 'Çirkin ördek yavrusu' benzetmeleri yapıldı

Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğunu ifade etti.

Multipla

Avtator fabrikasında üretilecek

Amber adı verilen elektrikli araçlar, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretilecek. Avtator 2008 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biriydi. Birçok marka tarafından işletilen firma Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kapanmıştı.

Seri üretim 2025'te

Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlaması bekleniyor. Bununla birlikte otomobilinin son halinin ilk tasarımdan tamamen farklı olabileceği de iddia ediliyor.

Aracın teknik özellikleri hakkında henüz bilgi verilmedi.






#Otomobil
#Rusya
#Elektrikli Otomobil
#Amber
#Tesla
33 dakika önce
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