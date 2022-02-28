Ekonomi Rusyanın SPFSi SWIFTi karşılamaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya’nın SPFS’i SWIFT’i karşılamaz

Rusya’ya uygulanacak olan yaptırımların, Rusya’yla ticaret yapan bütün ülkeleri etkileyeceğini ifade eden Prof. Ferman, “Rusya’nın SWIFT’ten çıkartılması, ticaret yapan ülkelere ürün ve hizmet tedarikinde sıkıntılar meydana getirebilir. Rusya’yla yapılan ticaretin daha maliyetli olması beklenebilir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusya’nın SPFS’i SWIFT’i karşılamaz ​
Prof. Dr. Mehmet Ferman

Rusya'ya karşı ABD ve AB ülkeleri SWİFT kartını açımaya hazırlanırken, uzmanlar Rusya'nın bu hamleye hazırlıklı olduğunu söyledi. Yeni Şafak’a değerlendirme yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ferman, şunları söyledi: "SPFS'ye Çin ve İran başta olmak üzere; Almanya, İsviçre, Belarus, Ermenistan katılıyor. Günlük mesajlaşma sınırı SWIFT’te 40 milyon olurken, SPFS’de sadece 70 bin. SWIFT uygulanırsa Avrupalı alıcıların Rus gazına alternatif bulması zor olduğu için bazı AB ülkelerinin bu konuda isteksiz olduğuna işaret ediliyor."

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