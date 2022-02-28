​Rusya’nın SPFS’i SWIFT’i karşılamaz ​

Rusya'ya karşı ABD ve AB ülkeleri SWİFT kartını açımaya hazırlanırken, uzmanlar Rusya'nın bu hamleye hazırlıklı olduğunu söyledi. Yeni Şafak’a değerlendirme yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ferman, şunları söyledi: "SPFS'ye Çin ve İran başta olmak üzere; Almanya, İsviçre, Belarus, Ermenistan katılıyor. Günlük mesajlaşma sınırı SWIFT’te 40 milyon olurken, SPFS’de sadece 70 bin. SWIFT uygulanırsa Avrupalı alıcıların Rus gazına alternatif bulması zor olduğu için bazı AB ülkelerinin bu konuda isteksiz olduğuna işaret ediliyor."

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