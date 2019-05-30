Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla bugün başladı.

Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verirken, Muğla ve Balıkesir bağlantı bölgesi ihalesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi veren firma Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ. oldu.

Rüzgar YEKA-2 kapsamında Balıkesir bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti verdi.

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:



- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ

- Res Anatolia Holdi̇ng AŞ

- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ

- Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ

- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ